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  • «Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 16:50
Ницца
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
53' Ж. Клосс
73' Ш. Бабика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
23
Daouda Traore
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
31
Никлас Шмидт
ЦП
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
3-3-2-2
1
Булка
33
Менди
4
Данте
15
Бомбито
3
Бар
13
Росарио
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
29
Гессан
50
Чо
4-2-3-1
16
Ресте
12
Каманци
2
Николайсен
4
Крессуэлл
3
МакКензи
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
9
Магри
3
Бар
3
Лотомба
3
Лотомба
3
Бар
33
Менди
55
Ндайшими
55
Ндайшими
33
Менди
50
Чо
7
Браими
7
Браими
50
Чо
22
Н'Домбеле
26
Буанани
26
Буанани
22
Н'Домбеле
3
МакКензи
17
Суасо
17
Суасо
3
МакКензи
15
Доннум
19
Сидибе
19
Сидибе
15
Доннум
4
Сьерро
31
Шмидт
31
Шмидт
4
Сьерро
9
Магри
80
Бабика
80
Бабика
9
Магри
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ницца - Тулуза
4
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
452
339
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Тулузы»», 2-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Тулуза»

«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Ницца
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