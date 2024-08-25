25.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-2-2
1
Булка
33
Менди
4
Данте
15
Бомбито
3
Бар
13
Росарио
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
29
Гессан
50
Чо
4-2-3-1
16
Ресте
12
Каманци
2
Николайсен
4
Крессуэлл
3
МакКензи
23
Кассерес
4
Сьерро
7
Абухляль
15
Доннум
34
Гбоу
9
Магри
3
Бар
3
Лотомба
3
Лотомба
3
Бар
33
Менди
55
Ндайшими
55
Ндайшими
33
Менди
50
Чо
7
Браими
7
Браими
50
Чо
22
Н'Домбеле
26
Буанани
26
Буанани
22
Н'Домбеле
3
МакКензи
17
Суасо
17
Суасо
3
МакКензи
15
Доннум
19
Сидибе
19
Сидибе
15
Доннум
4
Сьерро
31
Шмидт
31
Шмидт
4
Сьерро
9
Магри
80
Бабика
80
Бабика
9
Магри
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ницца - Тулуза
4
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
452
339
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Тулузы»», 2-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Тулуза»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»