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  • «Реал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Реал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 16:50
Реал
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
50' Ф. Вальверде 88' Б. Диас 90+6' Эндрик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
(К) ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Хейн
2
Перес
22
Бойомо
15
Джемерт
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
23
Месегер
10
Санчес
11
Мачис
10
Андре
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
23
Месегер
21
Амалла
21
Амалла
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
15
Офсайды
4
0
Количество передач
650
356
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вальядолида», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Вальядолид»

Реал Мадрид-Вальядолид смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Реал
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