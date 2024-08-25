25.08.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-1-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Хейн
2
Перес
22
Бойомо
15
Джемерт
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
23
Месегер
10
Санчес
11
Мачис
10
Андре
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
23
Месегер
21
Амалла
21
Амалла
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
15
Офсайды
4
0
Количество передач
650
356
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вальядолида», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вальядолид»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»