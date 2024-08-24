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  • «Монца» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Монца» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 20:35
Монца
24.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
45+7' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
7
Маттео Пессина
(К) АП
70
Даниэль Мальдини
АП
47
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
51
Davide Bifulco
ВР
80
Стефано Турати
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пицциньякко
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
38
Бондо
70
Мальдини
7
Пессина
37
Петанья
47
Мота
3-2-2-1-2
95
Голлини
22
Васкес
13
Бани
5
Де Винтер
20
Сабелли
3
Мартин
47
Бадель
32
Френдруп
10
Мессьяс
9
Пинамонти
9
Витинья
4
Иццо
10
Гальярдини
10
Гальярдини
4
Иццо
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
37
Петанья
11
Джурич
11
Джурич
37
Петанья
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
13
Бани
38
Вольяччо
38
Вольяччо
13
Бани
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
9
Витинья
17
Малиновский
17
Малиновский
9
Витинья
9
Пинамонти
81
Экубан
81
Экубан
9
Пинамонти
Остались в запасе
Монца
Дженоа
69
Andrea Mazza
ВР
51
Davide Bifulco
ВР
80
Стефано Турати
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
51
Davide Bifulco
ВР
80
Стефано Турати
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Монца - Дженоа
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
17
Офсайды
1
1
Количество передач
627
266
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Дженоа», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Дженоа»

«Монца» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Монца
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