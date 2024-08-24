24.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
3-2-1-2-2
1
Пицциньякко
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
38
Бондо
70
Мальдини
7
Пессина
37
Петанья
47
Мота
3-2-2-1-2
95
Голлини
22
Васкес
13
Бани
5
Де Винтер
20
Сабелли
3
Мартин
47
Бадель
32
Френдруп
10
Мессьяс
9
Пинамонти
9
Витинья
4
Иццо
10
Гальярдини
10
Гальярдини
4
Иццо
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
37
Петанья
11
Джурич
11
Джурич
37
Петанья
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
13
Бани
38
Вольяччо
38
Вольяччо
13
Бани
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
9
Витинья
17
Малиновский
17
Малиновский
9
Витинья
9
Пинамонти
81
Экубан
81
Экубан
9
Пинамонти
Остались в запасе
Монца
Дженоа
69
Andrea Mazza
ВР
51
Davide Bifulco
ВР
80
Стефано Турати
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
51
Davide Bifulco
ВР
80
Стефано Турати
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Монца - Дженоа
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
17
Офсайды
1
1
Количество передач
627
266
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Дженоа», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»