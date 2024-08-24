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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 19:50
Аль-Охдуд
24.08.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
4' А. Митрович 39' А. Митрович 45+1' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К) ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-1-3-2
28
Витор
8
15
Асири
4
Аль-Рубаи
87
6
Аль-Муваллад
12
16
Педроса
19
2
Аль-Саид
77
Годвин
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
2
Аль-Саид
27
Фарадж
27
Фарадж
2
Аль-Саид
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
6
Лоди
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
15
Аль-Кахтани
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Мартин Севела
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
7
Офсайды
5
3
Количество передач
279
581
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляль», 1-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»

Аль-Охдуд – Аль-Хиляль смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Охдуд
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