24.08.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Охдуд
Аль-Охдуд
4-1-3-2
28
Витор
8
15
Асири
4
Аль-Рубаи
87
6
Аль-Муваллад
12
16
Педроса
19
2
Аль-Саид
77
Годвин
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
2
Аль-Саид
27
Фарадж
27
Фарадж
2
Аль-Саид
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
6
Лоди
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
15
Аль-Кахтани
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Мартин Севела
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
7
Офсайды
5
3
Количество передач
279
581
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляль», 1-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»
- Прямой эфир матча будет траеслироваться на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»