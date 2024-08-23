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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 20:20
Боруссия М
23.08.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Байер
59' Н. Эльведи 85' Т. Кляйнденст
12' Г. Джака 38' Ф. Вирц 90+11' Ф. Вирц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К) ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
25
Нец
2
Чародиа
2
Чародиа
25
Нец
9
Онора
22
Ляйнер
22
Ляйнер
9
Онора
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
11
Кляйнденст
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
14
Плеа
70
Чванчара
70
Чванчара
14
Плеа
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
22
Бонифаци
21
Адли
21
Адли
22
Бонифаци
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
Всего ударов по воротам
14
26
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
7
Офсайды
2
0
Количество передач
443
612
Сейвы
7
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Байера», 1-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Байер»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Боруссия М
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