23.08.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
1
Омлин
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
25
Нец
2
Чародиа
2
Чародиа
25
Нец
9
Онора
22
Ляйнер
22
Ляйнер
9
Онора
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
11
Кляйнденст
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
14
Плеа
70
Чванчара
70
Чванчара
14
Плеа
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
22
Бонифаци
21
Адли
21
Адли
22
Бонифаци
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
Всего ударов по воротам
14
26
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
7
Офсайды
2
0
Количество передач
443
612
Сейвы
7
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Байера», 1-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»