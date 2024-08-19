19.08.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Фальконе
15
Жандре
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
24
Рафья
20
Моренте
90
Крстович
44
Пьерре
4-1-2-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
13
Эдерсон
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
24
Рафья
10
Бериша
10
Бериша
24
Рафья
44
Пьерре
29
Кулибали
29
Кулибали
44
Пьерре
20
Рамадани
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
20
Рамадани
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
90
Крстович
50
Пьеротти
50
Пьеротти
90
Крстович
17
Де Кетеларе
5
Баккер
5
Баккер
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
4
Годфри
4
Годфри
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
55
Сулемана
55
Сулемана
8
Пашалич
32
Ретеги
21
Касса
21
Касса
32
Ретеги
4
Брешианини
2
Палестра
2
Палестра
4
Брешианини
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
42
Vernon Addo
ЦЗ
15
Себастьян Эспозито
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
9
Доминик Вавассори
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
24
Офсайды
1
1
Количество передач
412
465
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Аталанты», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Аталанта»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»