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Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Антальяспора», 2-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Антальяспор»