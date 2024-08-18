18.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
Турция. Суперлига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
53
Топджу
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
4-3-1-2
12
Пирич
42
Узунхан
2
Талиссон
89
Сары
77
Вурал
6
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
81
Самудио
8
Ларссон
17
Йесилюрт
53
Топджу
26
Масуаку
26
Масуаку
53
Топджу
90
Кылыксой
27
Ндур
27
Ндур
90
Кылыксой
27
Рафа
7
Мучи
7
Мучи
27
Рафа
8
Ларссон
18
Калузиньски
18
Калузиньски
8
Ларссон
42
Узунхан
20
20
42
Узунхан
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
21
Абдуллах Йигитер
ВР
13
Догукан Эзкан
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
13
Догукан Эзкан
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
17
13
Офсайды
5
2
Количество передач
399
323
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.57
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Антальяспора», 2-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»