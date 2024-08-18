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  • «Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 20:35
Бешикташ
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Антальяспор
13' Ч. Иммобиле 23' Ч. Иммобиле 56' Рафа 90+5' Э. Мучи
1' Б. Самудио 51' Б. Самудио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
13
Догукан Эзкан
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
53
Топджу
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
4-3-1-2
12
Пирич
42
Узунхан
2
Талиссон
89
Сары
77
Вурал
6
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
81
Самудио
8
Ларссон
17
Йесилюрт
53
Топджу
26
Масуаку
26
Масуаку
53
Топджу
90
Кылыксой
27
Ндур
27
Ндур
90
Кылыксой
27
Рафа
7
Мучи
7
Мучи
27
Рафа
8
Ларссон
18
Калузиньски
18
Калузиньски
8
Ларссон
42
Узунхан
20
20
42
Узунхан
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
21
Абдуллах Йигитер
ВР
13
Догукан Эзкан
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
13
Догукан Эзкан
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
17
13
Офсайды
5
2
Количество передач
399
323
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.57
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Антальяспора», 2-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Антальяспор»

«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Бешикташ
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