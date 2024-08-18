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  • «Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 21:20
Мальорка
18.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Реал
53' В. Мурики
13' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
22
Рюдигер
3
Милитао
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Маскарель
3
Копете
3
Копете
8
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
6
Количество передач
322
665
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Реал»

Мальорка-Реал Мадрид смотреть онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Мальорка
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