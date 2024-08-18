18.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-1-2-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
22
Рюдигер
3
Милитао
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Маскарель
3
Копете
3
Копете
8
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
6
Количество передач
322
665
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»