18.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
3
Фрезе
27
Давидович
42
Коппола
88
Лазович
20
Кастанос
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
22
Ррахмани
70
Маццокки
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
3
Фрезе
96
Маньяни
96
Маньяни
3
Фрезе
8
Сердар
21
Белахьян
21
Белахьян
8
Сердар
14
Роша Ливраменто
21
Харруи
21
Харруи
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
25
Москера
25
Москера
20
Тенгстедт
20
Кастанос
10
Суслов
10
Суслов
20
Кастанос
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
15
Жуан
16
Нгонг
16
Нгонг
15
Жуан
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
18
Симеоне
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Симеоне
Остались в запасе
Верона
Наполи
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Наполи
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
276
547
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Наполи», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Наполи»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»