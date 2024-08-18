Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 18:20
Верона
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
50' Д. Роша Ливраменто 75' Д. Москера 90+4' Д. Москера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
3
Фрезе
27
Давидович
42
Коппола
88
Лазович
20
Кастанос
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
22
Ррахмани
70
Маццокки
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
3
Фрезе
96
Маньяни
96
Маньяни
3
Фрезе
8
Сердар
21
Белахьян
21
Белахьян
8
Сердар
14
Роша Ливраменто
21
Харруи
21
Харруи
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
25
Москера
25
Москера
20
Тенгстедт
20
Кастанос
10
Суслов
10
Суслов
20
Кастанос
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
15
Жуан
16
Нгонг
16
Нгонг
15
Жуан
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
18
Симеоне
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Симеоне
Остались в запасе
Верона
Наполи
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Наполи
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
276
547
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Наполи», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Наполи»

«Верона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Верона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+