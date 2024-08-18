18.08.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-1-3-1
1
Фролкин
5
Мусалов
44
Чичинадзе
5
Стежко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
4-2-2-2
16
Савин
30
Шавлохов
72
Бем
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
4
Кленкин
31
Ткачук
14
Кенфак
24
Коротаев
11
Карпов
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
Антонов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
Антонов
5
Мусалов
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
5
Мусалов
57
Кротов
7
Антонов
7
Антонов
57
Кротов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
24
Коротаев
32
Кулишев
32
Кулишев
24
Коротаев
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Черноморец
Тюмень
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Черноморец - Тюмень
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Тюмени», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Тюмень»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»