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  • «Черноморец» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Черноморец» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 18:20
Черноморец
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
20' М. Уридия 79' А. Антонов
87' О. Кенфак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
5
Мусалов
44
Чичинадзе
5
Стежко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
4-2-2-2
16
Савин
30
Шавлохов
72
Бем
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
4
Кленкин
31
Ткачук
14
Кенфак
24
Коротаев
11
Карпов
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
Антонов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
Антонов
5
Мусалов
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
5
Мусалов
57
Кротов
7
Антонов
7
Антонов
57
Кротов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
24
Коротаев
32
Кулишев
32
Кулишев
24
Коротаев
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Черноморец
Тюмень
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Черноморец - Тюмень
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Тюмени», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Тюмень»

«Черноморец» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Черноморец
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