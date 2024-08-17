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  • «Ньюкасл» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Ньюкасл» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 15:50
Ньюкасл
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
45' Жоэлинтон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-3-3-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-2-3-1-1
29
МакКарти
5
Стивенс
28
Сугавара
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
4
Даунс
18
Арибо
22
Бреретон
10
Армстронг
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
23
Мерфи
17
Крафт
17
Крафт
23
Мерфи
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
2
Уокер-Питерс
24
Алькарас
24
Алькарас
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
20
Диблинг
20
Диблинг
18
Арибо
5
Беднарек
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
5
Беднарек
28
Сугавара
23
Эдози
23
Эдози
28
Сугавара
22
Бреретон
9
Арчер
9
Арчер
22
Бреретон
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
1
4
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
12
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
179
638
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Саутгемптона», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Саутгемптон»

Арсенал-Вулверхэмптон смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Ньюкасл
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