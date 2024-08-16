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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.