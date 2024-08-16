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  • «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 20:50
Манчестер Юнайтед
16.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
87' Д. Зиркзее
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
20
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
7
Маунт
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
32
Смит-Роу
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
35
Эванс
35
Эванс
3
Мазрауи
20
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
20
Мэйну
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
24
Траоре
10
Уилсон
10
Уилсон
24
Траоре
23
Лукич
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
23
Лукич
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
474
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Фулхэм»

МЮ-Фулхэм смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Манчестер Юнайтед
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