16.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-3-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
3
Муньос
12
Лойодиче
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
17
Мата
9
МакБарни
3-1-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
17
Педроса
6
Агум
24
Санчес
8
Гудель
97
Соу
11
Лукебакио
7
Окампос
16
Ромеро
3
Муньос
26
Маккена
26
Маккена
3
Муньос
10
Молейро
26
Бассинга
26
Бассинга
10
Молейро
12
Лойодиче
14
Фустер
14
Фустер
12
Лойодиче
2
Парк
17
Росада
17
Росада
2
Парк
9
МакБарни
22
Кардона
22
Кардона
9
МакБарни
17
Мата
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Мата
24
Санчес
4
Салас
4
Салас
24
Санчес
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
428
479
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Севильи», 1-й тур испанской Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»