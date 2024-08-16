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  • «Лас-Пальмас» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Лас-Пальмас» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 21:20
Лас-Пальмас
16.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
42' Т. Ньянзу (АГ) 71' С. Рамирес
25' А. Суарес (АГ) 61' Х. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
20
Кириан Родригес
(К) АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
(К) ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
37
Pablo Rivera
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
3
Муньос
12
Лойодиче
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
17
Мата
9
МакБарни
3-1-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
23
Ньянзу
17
Педроса
6
Агум
24
Санчес
8
Гудель
97
Соу
11
Лукебакио
7
Окампос
16
Ромеро
3
Муньос
26
Маккена
26
Маккена
3
Муньос
10
Молейро
26
Бассинга
26
Бассинга
10
Молейро
12
Лойодиче
14
Фустер
14
Фустер
12
Лойодиче
2
Парк
17
Росада
17
Росада
2
Парк
9
МакБарни
22
Кардона
22
Кардона
9
МакБарни
17
Мата
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Мата
24
Санчес
4
Салас
4
Салас
24
Санчес
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
428
479
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Севильи», 1-й тур испанской Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Севилья»

«Лас-Пальмас» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Лас-Пальмас
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