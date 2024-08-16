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  • «Черноморец» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Черноморец» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 14:20
Черноморец
16.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Колос
35' O. Khoblenko
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
28
Артем Габелок
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
3-2-2-3
1
Рудько
86
Удод
22
3
Ермаков
91
Бутко
3
Кисиль
28
Габелок
8
11
Попов
77
9
3-2-2-1-2
91
Горох
81
6
Бурда
4
Бондаренко
14
Харатин
7
Демченко
20
Гагнидзе
9
Цуриков
10
Велетень
81
Паулаускас
7
Алефиренко
22
27
Васильев
27
Васильев
22
20
Гагнидзе
8
Криворучко
8
Криворучко
20
Гагнидзе
14
Харатин
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Харатин
7
Алефиренко
97
Ильин
97
Ильин
7
Алефиренко
81
Паулаускас
21
Безбородько
21
Безбородько
81
Паулаускас
Остались в запасе
Черноморец
Колос
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Черноморец - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Колоса», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Колос»

Черноморец-Колос смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Черноморец
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