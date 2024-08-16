16.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-2-3
1
Рудько
86
Удод
22
3
Ермаков
91
Бутко
3
Кисиль
28
Габелок
8
11
Попов
77
9
3-2-2-1-2
91
Горох
81
6
Бурда
4
Бондаренко
14
Харатин
7
Демченко
20
Гагнидзе
9
Цуриков
10
Велетень
81
Паулаускас
7
Алефиренко
22
27
Васильев
27
Васильев
22
20
Гагнидзе
8
Криворучко
8
Криворучко
20
Гагнидзе
14
Харатин
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Харатин
7
Алефиренко
97
Ильин
97
Ильин
7
Алефиренко
81
Паулаускас
21
Безбородько
21
Безбородько
81
Паулаускас
Остались в запасе
Черноморец
Колос
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Черноморец - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Колоса», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»