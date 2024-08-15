15.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
4-4-1-1
13
Тврдон
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
2
Гранац
6
Черв
19
Слончик
10
Копиц
23
Калвах
10
Шулц
15
Васулин
4-1-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
23
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
11
Вакулко
77
Понедельник
7
Микитишин
80
Аду
14
Лунев
10
Копиц
20
Каду
20
Каду
10
Копиц
19
Слончик
97
Йирка
97
Йирка
19
Слончик
15
Васулин
11
Выдра
11
Выдра
15
Васулин
17
Кузик
14
Драмбаев
14
Драмбаев
17
Кузик
77
Понедельник
25
Бандейра
25
Бандейра
77
Понедельник
8
Бизимана
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
8
Бизимана
7
Микитишин
10
Хомченовский
10
Хомченовский
7
Микитишин
14
Лунев
7
Кожушко
7
Кожушко
14
Лунев
Остались в запасе
Виктория
Кривбасс
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Виктория - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Кривбасса», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Кривбасс»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»