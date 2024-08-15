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  • «Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 18:50
Виктория
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кривбасс
52' Д. Васулин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
10
Павел Шулц
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Даниэль Соса
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-4-1-1
13
Тврдон
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
2
Гранац
6
Черв
19
Слончик
10
Копиц
23
Калвах
10
Шулц
15
Васулин
4-1-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
23
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
11
Вакулко
77
Понедельник
7
Микитишин
80
Аду
14
Лунев
10
Копиц
20
Каду
20
Каду
10
Копиц
19
Слончик
97
Йирка
97
Йирка
19
Слончик
15
Васулин
11
Выдра
11
Выдра
15
Васулин
17
Кузик
14
Драмбаев
14
Драмбаев
17
Кузик
77
Понедельник
25
Бандейра
25
Бандейра
77
Понедельник
8
Бизимана
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
8
Бизимана
7
Микитишин
10
Хомченовский
10
Хомченовский
7
Микитишин
14
Лунев
7
Кожушко
7
Кожушко
14
Лунев
Остались в запасе
Виктория
Кривбасс
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Виктория - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Кривбасса», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Кривбасс»

«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Кривбасс Виктория
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