13.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 7
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-4-1-1
39
Бонманн
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
6
Наресси
9
Дуа
23
Дуарте
24
Пиотровски
37
Рик
12
Секо
3-1-2-3-1
97
Бантич
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
10
Зубир
8
Янкович
23
Жуниньо
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
6
Наресси
15
Куртулуш
15
Куртулуш
6
Наресси
17
Сон
16
Витри
16
Витри
17
Сон
9
Дуа
8
Неделев
8
Неделев
9
Дуа
24
Пиотровски
18
Чочев
18
Чочев
24
Пиотровски
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
23
Дуарте
17
Тиссера
17
Тиссера
23
Дуарте
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
23
Жуниньо
19
Джиджа
19
Джиджа
23
Жуниньо
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Лудогорец
Карабах
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Лудогорец - Карабах
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лудогорец» против «Карабаха», 3-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Карабах»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»