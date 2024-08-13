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  • «Фенербахче» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

«Фенербахче» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

13 августа 2024, 18:50
Фенербахче
13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лилль
90+1' Б. Диаките (АГ)
116' Д. Дэвид (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Лилль
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
5
Юкшек
8
Яндас
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
3
Гудмундссон
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
7
Джеко
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Джеко
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
24
Остерволде
70
Айдын
70
Айдын
24
Остерволде
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
8
Яндас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Яндас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
22
Сантуш
2
Манди
2
Манди
22
Сантуш
12
Менье
2
Туре
2
Туре
12
Менье
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
5
Кабелла
27
Жегрова
27
Жегрова
5
Кабелла
Остались в запасе
Фенербахче
Лилль
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Фенербахче - Лилль
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
436
596
Сейвы
3
7
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фенербахче» против «Лилля», 3-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Лилль»

«Фенербахче» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Фенербахче
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