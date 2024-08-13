13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
5
Юкшек
8
Яндас
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
3
Гудмундссон
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
7
Джеко
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Джеко
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
24
Остерволде
70
Айдын
70
Айдын
24
Остерволде
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
8
Яндас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Яндас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
22
Сантуш
2
Манди
2
Манди
22
Сантуш
12
Менье
2
Туре
2
Туре
12
Менье
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
5
Кабелла
27
Жегрова
27
Жегрова
5
Кабелла
Остались в запасе
Фенербахче
Лилль
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Фенербахче - Лилль
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
436
596
Сейвы
3
7
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фенербахче» против «Лилля», 3-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»