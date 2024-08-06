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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Фенербахче
Лилль - Фенербахче: обзор матча 06 августа 2024
Лилль
06.08.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
12'
Т. Сантуш
90+1'
Э. Жегрова
80'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Фенербахче
ГОЛ! 2:1!
Э. Жегрова
90'
+1
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Т. Сантуш
86'
85'
Замена
А. Джику
️️️️
Р. Крунич
80'
ГОЛ! 1:1!
И. Кахведжи
78'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Э. Джеко
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
71'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
71'
71'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Тадич
71'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Т. Сантуш
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
ГОЛ! 1:0!
Т. Сантуш
12'
9'
Желтая карточка
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
12
Менье
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
15
Дэвид
3-3-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
33
Крунич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
10
Джеко
22
Сантуш
11
Сахрауи
11
Сахрауи
22
Сантуш
10
Харальдссон
11
Жегрова
11
Жегрова
10
Харальдссон
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
33
Крунич
4
Джику
4
Джику
33
Крунич
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
70
Айдын
70
Айдын
10
Тадич
10
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Джеко
Остались в запасе
Лилль
Фенербахче
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лилль - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
527
389
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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