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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Лилль
Фенербахче - Лилль: обзор матча 13 августа 2024
Фенербахче
13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лилль
90+1'
Б. Диаките (АГ)
116'
Д. Дэвид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Лилль
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Остерволде
118'
116'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дэвид
109'
Красная карточка
А. Манди
106'
Замена
У. Туре
️️️️
Т. Менье
106'
Замена
Исмаили
️️️️
Г. Гудмундссон
98'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
Замена
Б. Элмаз
️️️️
Э. Джеко
91'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Диаките
Пас отдал
Э. Джеко
90'
+1
86'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Тадич
85'
82'
Замена
Н. Мукау
️️️️
А. Гомес
82'
Замена
А. Манди
️️️️
Т. Сантуш
80'
Желтая карточка
Э. Жегрова
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Сен-Максимен
75'
69'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
68'
Желтая карточка
А. Джику
65'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Хакан Яндас
63'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Мюлдюр
63'
55'
Желтая карточка
А. Гомес
35'
Желтая карточка
Александро
Желтая карточка
М. Мюлдюр
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Лилль
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
5
Юкшек
8
Яндас
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
10
Сен-Максимен
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
3
Гудмундссон
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
10
Джеко
28
Элмаз
28
Элмаз
10
Джеко
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
24
Остерволде
70
Айдын
70
Айдын
24
Остерволде
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
8
Яндас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Яндас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
22
Сантуш
2
Манди
2
Манди
22
Сантуш
12
Менье
2
Туре
2
Туре
12
Менье
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Жегрова
11
Жегрова
5
Кабелла
Остались в запасе
Фенербахче
Лилль
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
1
Lisandru Olmeta
ВР
1
Вито Манноне
ВР
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Фенербахче - Лилль
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
436
596
Сейвы
3
7
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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