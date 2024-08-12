12.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
99
Акбашев
42
Кириллов
42
Кириллов
99
Акбашев
10
Караев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Караев
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
29
Апонца
17
Горбунов
17
Горбунов
29
Апонца
8
Шамкин
77
Корян
77
Корян
8
Шамкин
97
Чурич
21
Максимов
21
Максимов
97
Чурич
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Торпедо», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»