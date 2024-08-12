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  • «КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

12 августа 2024, 18:56
КАМАЗ
12.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
54' А. Абрамов
90+5' В. Галкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
99
Акбашев
42
Кириллов
42
Кириллов
99
Акбашев
10
Караев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Караев
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
29
Апонца
17
Горбунов
17
Горбунов
29
Апонца
8
Шамкин
77
Корян
77
Корян
8
Шамкин
97
Чурич
21
Максимов
21
Максимов
97
Чурич
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Торпедо», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Торпедо»

«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо КАМАЗ
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