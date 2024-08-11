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  • «Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 20:35
Самсунспор
11.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
31' Рафа 36' Г. Паулиста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
4-1-1-3
1
Кочук
16
Бола
18
Явру
55
ван Дронгелен
19
Шиндлер
10
Нтчам
7
Муджа
19
Хольс
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
26
Масуаку
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
7
Муджа
27
27
7
Муджа
19
Шиндлер
11
Димата
11
Димата
19
Шиндлер
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
90
Кылыксой
14
Онана
14
Онана
90
Кылыксой
3
Паулиста
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Паулиста
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
9
Иммобиле
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Иммобиле
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
445
335
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Бешикташа», 1-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Бешикташ»

«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Самсунспор
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