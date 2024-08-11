11.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
4-1-1-3
1
Кочук
16
Бола
18
Явру
55
ван Дронгелен
19
Шиндлер
10
Нтчам
7
Муджа
19
Хольс
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
26
Масуаку
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
7
Муджа
27
27
7
Муджа
19
Шиндлер
11
Димата
11
Димата
19
Шиндлер
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
90
Кылыксой
14
Онана
14
Онана
90
Кылыксой
3
Паулиста
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Паулиста
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
9
Иммобиле
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Иммобиле
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
445
335
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Бешикташа», 1-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»