Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
16
Поярков
17
Покидышев
50
Быков
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
75
Жамалетдинов
16
Поярков
11
Гаглоев
11
Гаглоев
16
Поярков
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
8
Сухомлинов
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
28
Султонов
28
Султонов
90
Шакуро
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Шинника», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»