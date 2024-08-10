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  • «СКА-Хабаровск» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«СКА-Хабаровск» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 14:48
СКА-Хабаровск
10.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
16
Поярков
17
Покидышев
50
Быков
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
75
Жамалетдинов
16
Поярков
11
Гаглоев
11
Гаглоев
16
Поярков
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
8
Сухомлинов
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
28
Султонов
28
Султонов
90
Шакуро
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Шинника», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск»«Шинник»

«СКА-Хабаровск» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник СКА-Хабаровск
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