10.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-1-3
1
Рудько
86
Удод
5
Савченко
3
Ермаков
91
Бутко
27
Васильев
3
Кисиль
8
11
Попов
77
9
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
23
22
Мичин
27
Васильев
28
Габелок
28
Габелок
27
Васильев
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
9
Антюх
22
Бенито
22
Бенито
9
Антюх
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
Остались в запасе
Черноморец
Заря
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Черноморец - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Зари», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Заря»
Источник: «Бомбардир»