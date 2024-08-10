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  • «Черноморец» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Черноморец» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 14:20
Черноморец
10.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Заря
50' Э. Герреро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
28
Артем Габелок
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
3-3-1-3
1
Рудько
86
Удод
5
Савченко
3
Ермаков
91
Бутко
27
Васильев
3
Кисиль
8
11
Попов
77
9
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
23
22
Мичин
27
Васильев
28
Габелок
28
Габелок
27
Васильев
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
9
Антюх
22
Бенито
22
Бенито
9
Антюх
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
Остались в запасе
Черноморец
Заря
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Черноморец - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Зари», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Заря»

Черноморец-Заря смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Черноморец
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