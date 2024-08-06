06.08.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-3-1
97
Бантич
23
Вешович
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
7
Байрамов
4-4-2
39
Бонманн
17
Сон
4
Алмейда
24
Вердон
3
Недялков
23
Дуарте
6
Наресси
9
Дуа
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
8
Бензия
28
Кейта
28
Кейта
8
Бензия
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
9
Дуа
15
Куртулуш
15
Куртулуш
9
Дуа
24
Пиотровски
18
Чочев
18
Чочев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
Остались в запасе
Карабах
Лудогорец
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Карабах - Лудогорец
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Лудогорца», 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Лудогорец»
Источник: «Бомбардир»