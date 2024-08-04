04.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
3
Сагуткин
24
Кахидзе
99
Емельянов
73
Петров
6
Родин
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-4-1-1-1
13
Чагров
5
Шумских
4
Никитин
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
97
Таликин
24
Мальцев
10
Морозов
73
Петров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
73
Петров
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
97
Таликин
17
Шильников
17
Шильников
97
Таликин
4
Никитин
32
Соколов
32
Соколов
4
Никитин
19
Плотников
13
Тюрин
13
Тюрин
19
Плотников
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
5
Шумских
78
Мухин
78
Мухин
5
Шумских
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ротора», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Ротор»
Источник: «Бомбардир»