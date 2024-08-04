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  • «Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 16:50
Нефтехимик
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
3' С. Джамилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
3
Сагуткин
24
Кахидзе
99
Емельянов
73
Петров
6
Родин
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-4-1-1-1
13
Чагров
5
Шумских
4
Никитин
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
97
Таликин
24
Мальцев
10
Морозов
73
Петров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
73
Петров
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
97
Таликин
17
Шильников
17
Шильников
97
Таликин
4
Никитин
32
Соколов
32
Соколов
4
Никитин
19
Плотников
13
Тюрин
13
Тюрин
19
Плотников
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
5
Шумских
78
Мухин
78
Мухин
5
Шумских
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ротора», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Ротор»

«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Нефтехимик
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