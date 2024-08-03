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  • «СКА-Хабаровск» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

«СКА-Хабаровск» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

3 августа 2024, 14:49
СКА-Хабаровск
03.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Алания
21' Т. Гаглоев 36' П. Долгов 60' П. Долгов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
50
Быков
5
Садики
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
6
Макаров
15
Цаллагов
45
Москаленчик
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
40
Бавин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
17
Кокоев
30
Гаглоев
6
Макаров
6
Тарба
6
Тарба
6
Макаров
91
Долгов
99
Абдоков
99
Абдоков
91
Долгов
11
Чочиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
11
Чочиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Алании», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Алания»

«СКА-Хабаровск» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания СКА-Хабаровск
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