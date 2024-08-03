03.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
50
Быков
5
Садики
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
11
Цаллагов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
6
Макаров
15
Цаллагов
45
Москаленчик
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
40
Бавин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
17
Кокоев
30
Гаглоев
6
Макаров
6
Тарба
6
Тарба
6
Макаров
91
Долгов
99
Абдоков
99
Абдоков
91
Долгов
11
Чочиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
11
Чочиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Алании», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Алания»
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Источник: «Бомбардир»