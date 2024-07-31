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  • «Динамо» Минск – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

«Динамо» Минск – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

31 июля 2024, 20:35
Динамо Мн
31.07.2024, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лудогорец
37' И. Бахар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Рай
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
26
Седько
8
Демченко
29
Альфред
23
Мельниченко
4-3-2-1
39
Бонманн
16
Витри
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
18
Чочев
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Рик
37
Текпетей
12
Секо
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
8
Неделев
6
Наресси
6
Наресси
8
Неделев
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
37
Рик
7
Делев
7
Делев
37
Рик
Остались в запасе
Динамо Мн
Лудогорец
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Динамо Мн - Лудогорец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Лудогорца», 2-й раунд Лиги Чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» М – «Лудогорец»

Динамо Минск-Лудогорец смотреть онлайн 31 июля

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лудогорец Динамо Мн
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