31.07.2024, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
26
Седько
8
Демченко
29
Альфред
23
Мельниченко
4-3-2-1
39
Бонманн
16
Витри
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
18
Чочев
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Рик
37
Текпетей
12
Секо
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
8
Неделев
6
Наресси
6
Наресси
8
Неделев
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
37
Рик
7
Делев
7
Делев
37
Рик
Остались в запасе
Динамо Мн
Лудогорец
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Динамо Мн - Лудогорец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Лудогорца», 2-й раунд Лиги Чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» М – «Лудогорец»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Беларусь 5»
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Источник: «Бомбардир»