28.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-1-1-2-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
7
Хохлачев
77
Библик
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
Остались в запасе
Чайка
Нефтехимик
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Чайка - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Нефтехимика», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»