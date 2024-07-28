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  • «Чайка» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Чайка» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 18:20
Чайка
28.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Нефтехимик
29' М. Бамматгереев 41' С. Библик 63' Д. Янов 82' В. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
7
Хохлачев
77
Библик
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
Остались в запасе
Чайка
Нефтехимик
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Чайка - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Нефтехимика», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Нефтехимик»

Чайка-Нефтехимик смотреть онлайн 28 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Чайка
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