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  • «Лудогорец» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2024

«Лудогорец» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2024

24 июля 2024, 19:50
Лудогорец
24.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Мн
9' Б. Текпетей 45+1' Т. Неделев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Педро Игор
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
16
Витри
18
Чочев
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
66
Политевич
5
Рай
8
Селява
20
Школик
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
23
Мельниченко
8
Неделев
23
Дуарте
23
Дуарте
8
Неделев
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
8
Селява
7
Быков
7
Быков
8
Селява
10
Жердев
7
Адеола
7
Адеола
10
Жердев
20
Школик
29
Альфред
29
Альфред
20
Школик
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Мн
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
19
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
19
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Мн
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Динамо» Минск, 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец»«Динамо» Минск

«Лудогорец» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Мн Лудогорец
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