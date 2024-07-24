24.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-3-2-1
22
Падт
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
16
Витри
18
Чочев
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
12
Секо
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
66
Политевич
5
Рай
8
Селява
20
Школик
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
23
Мельниченко
8
Неделев
23
Дуарте
23
Дуарте
8
Неделев
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
8
Селява
7
Быков
7
Быков
8
Селява
10
Жердев
7
Адеола
7
Адеола
10
Жердев
20
Школик
29
Альфред
29
Альфред
20
Школик
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Мн
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
19
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
19
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Мн
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Динамо» Минск, 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»