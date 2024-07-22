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  • «Ротор» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2024

«Ротор» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2024

22 июля 2024, 16:50
Ротор
22.07.2024, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
66' Е. Болотов
17' И. Горбунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ротор
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
85
Пяткин
57
Болотов
22
Завезен
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
8
Шамкин
17
Горбунов
21
Максимов
22
Завезен
19
Плотников
19
Плотников
22
Завезен
57
Болотов
8
Усанов
8
Усанов
57
Болотов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
3
Иваньков
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Иваньков
97
Чурич
77
Корян
77
Корян
97
Чурич
21
Максимов
29
Апонца
29
Апонца
21
Максимов
Остались в запасе
Ротор
Торпедо
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ротор - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Торпедо», 2-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Торпедо»

Ротор-Торпедо смотреть онлайн 22 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига
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