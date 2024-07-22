22.07.2024, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
85
Пяткин
57
Болотов
22
Завезен
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
8
Шамкин
17
Горбунов
21
Максимов
22
Завезен
19
Плотников
19
Плотников
22
Завезен
57
Болотов
8
Усанов
8
Усанов
57
Болотов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
3
Иваньков
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Иваньков
97
Чурич
77
Корян
77
Корян
97
Чурич
21
Максимов
29
Апонца
29
Апонца
21
Максимов
Остались в запасе
Ротор
Торпедо
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ротор - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Торпедо», 2-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Торпедо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»