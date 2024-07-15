Составы команд
Алания
Алания
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
13
Засеев
6
Тарба
17
Кокоев
10
Хадарцев
7
Гурциев
91
Долгов
3-2-1-3-1
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
7
Перченок
97
Пасевич
9
Муллин
7
Гурциев
6
Макаров
6
Макаров
7
Гурциев
13
Засеев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
13
Засеев
6
Тарба
30
Гаглоев
30
Гаглоев
6
Тарба
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
10
Гыстаров
8
Шаваев
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Муллин
8
Исаев
8
Исаев
9
Муллин
Остались в запасе
Алания
Уфа
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Алания - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча Алания против Уфы, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания – Уфа
- Прямую трасляцию матча можно посомтреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»