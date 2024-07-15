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  • Алания – Уфа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2024

Алания – Уфа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2024

15 июля 2024, 18:20
Алания
15.07.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
13
Засеев
6
Тарба
17
Кокоев
10
Хадарцев
7
Гурциев
91
Долгов
3-2-1-3-1
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
7
Перченок
97
Пасевич
9
Муллин
7
Гурциев
6
Макаров
6
Макаров
7
Гурциев
13
Засеев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
13
Засеев
6
Тарба
30
Гаглоев
30
Гаглоев
6
Тарба
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
10
Гыстаров
8
Шаваев
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Муллин
8
Исаев
8
Исаев
9
Муллин
Остались в запасе
Алания
Уфа
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Алания - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча Алания против Уфы, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания – Уфа

Алания – Уфа смотреть онлайн 15 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Алания
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