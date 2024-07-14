Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Торпедо – СКА-Хабаровск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Торпедо – СКА-Хабаровск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 17:20
Торпедо
14.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
21' Р. Червяков 49' М. Чурич 82' И. Горбунов 85' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-2-3-1
98
Имамов
5
Садики
33
Халимбеков
50
Быков
17
Покидышев
18
Мирошниченко
40
Бавин
77
Костюков
10
Симонян
29
Никитин
10
Гонгапшев
8
Шамкин
17
Коновалов
17
Коновалов
8
Шамкин
97
Чурич
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Чурич
2
Манелов
77
Корян
77
Корян
2
Манелов
21
Максимов
29
Апонца
29
Апонца
21
Максимов
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
77
Костюков
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо против СКА-Хабаровск, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – СКА-Хабаровск

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Торпедо – СКА-Хабаровск смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Торпедо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+