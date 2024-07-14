14.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-2-3-1
98
Имамов
5
Садики
33
Халимбеков
50
Быков
17
Покидышев
18
Мирошниченко
40
Бавин
77
Костюков
10
Симонян
29
Никитин
10
Гонгапшев
8
Шамкин
17
Коновалов
17
Коновалов
8
Шамкин
97
Чурич
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Чурич
2
Манелов
77
Корян
77
Корян
2
Манелов
21
Максимов
29
Апонца
29
Апонца
21
Максимов
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
77
Костюков
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо против СКА-Хабаровск, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – СКА-Хабаровск
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»