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  • Шинник – Ротор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Шинник – Ротор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 14:50
Шинник
14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
14' Д. Прищепа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
Ротор
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
78
Якушевич
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-2-1-2-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
5
Шумских
35
Прищепа
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
57
Болотов
19
Плотников
19
Плотников
57
Болотов
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
9
Камлашев
9
Камлашев
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
Остались в запасе
Шинник
Ротор
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Шинник - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча Шинник против Ротора, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шинник – Ротор

Шинник-Ротор смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Шинник
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