14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
4-1-2-2-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
78
Якушевич
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-2-1-2-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
5
Шумских
35
Прищепа
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
57
Болотов
19
Плотников
19
Плотников
57
Болотов
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
9
Камлашев
9
Камлашев
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
Остались в запасе
Шинник
Ротор
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Шинник - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча Шинник против Ротора, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шинник – Ротор
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Источник: «Бомбардир»