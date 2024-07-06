06.07.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
25
Бергвейн
7
Симонс
10
Депай
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
4
Акайдын
5
Озкан
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
10
Депай
2
Фримпонг
2
Фримпонг
10
Депай
14
Рейндерс
18
Верман
18
Верман
14
Рейндерс
7
Симонс
9
Зиркзее
9
Зиркзее
7
Симонс
25
Бергвейн
9
Вегхорст
9
Вегхорст
25
Бергвейн
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
5
Озкан
5
Йокушлу
5
Йокушлу
5
Озкан
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
4
Акайдын
9
Тосун
9
Тосун
4
Акайдын
22
Айхан
20
Кылыксой
20
Кылыксой
22
Айхан
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Нидерланды - Турция
4
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
7
Офсайды
4
2
Количество передач
536
361
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Нидерландов и Турции, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»