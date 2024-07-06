Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нидерланды – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2024

Нидерланды – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2024

6 июля 2024, 20:46
Нидерланды
06.07.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Турция
70' С. де Врей 76' М. Мюлдюр (АГ)
35' С. Акайдын
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
25
Бергвейн
7
Симонс
10
Депай
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
4
Акайдын
5
Озкан
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
10
Депай
2
Фримпонг
2
Фримпонг
10
Депай
14
Рейндерс
18
Верман
18
Верман
14
Рейндерс
7
Симонс
9
Зиркзее
9
Зиркзее
7
Симонс
25
Бергвейн
9
Вегхорст
9
Вегхорст
25
Бергвейн
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
5
Озкан
5
Йокушлу
5
Йокушлу
5
Озкан
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
4
Акайдын
9
Тосун
9
Тосун
4
Акайдын
22
Айхан
20
Кылыксой
20
Кылыксой
22
Айхан
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Нидерланды - Турция
4
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
7
Офсайды
4
2
Количество передач
536
361
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Нидерландов и Турции, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Турция

Нидерланды-Турция смотреть онлайн 6 июля

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Турция Нидерланды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+