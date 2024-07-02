Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Австрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2024

Австрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2024

2 июля 2024, 20:59
Австрия
02.07.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Турция
66' М. Грегоритч
1' М. Демирал 59' М. Демирал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
3
Дансо
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
3
Демирал
16
Юкшек
6
Кекчю
20
Кадиоглу
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
15
Линхарт
14
Вебер
14
Вебер
15
Линхарт
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
10
Шмид
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Шмид
6
Кекчю
10
Кахведжи
10
Кахведжи
6
Кекчю
10
Гюлер
5
Йокушлу
5
Йокушлу
10
Гюлер
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Австрия
Турция
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Австрия - Турция
2
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
565
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.88
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Австрии и Турции, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Турция

Австрия-Турция смотреть онлайн беслптано 2 июнля

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Турция Австрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+