02.07.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
3
Дансо
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
3
Демирал
16
Юкшек
6
Кекчю
20
Кадиоглу
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
15
Линхарт
14
Вебер
14
Вебер
15
Линхарт
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
10
Шмид
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Шмид
6
Кекчю
10
Кахведжи
10
Кахведжи
6
Кекчю
10
Гюлер
5
Йокушлу
5
Йокушлу
10
Гюлер
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Австрия
Турция
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Австрия - Турция
2
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
565
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.88
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Австрии и Турции, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»