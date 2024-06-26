Чехия
26.06.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Турция
66' Т. Соучек
51' Х. Чалханоглу
90+4' Д. Тосун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Индржих Станек
ВР
15
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Ладислав Крейчи
ОП
7
Антонин Барак
АП
14
Лукаш Провод
ЛВ
9
Адам Гложек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
15
Салих Озкан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
19
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Чехия
16
Матей Коварж
ВР
23
Витезслав Ярош
ВР
2
Давид Зима
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
12
Давид Дудера
ПЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
21
Лукас Черв
ЦП
25
Павел Шулц
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
17
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
26
Матей Юрасек
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
25
Юнус Акгюн
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
24
Семих Кылыксой
ЦФ
4-2-2-2
1
Станек
15
Юрасек
5
Цоуфал
4
Гранац
3
Голеш
22
Соучек
18
Крейчи
14
Провод
7
Барак
13
Хытил
9
Гложек
3-4-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
4
Акайдын
3
Демирал
10
Чалханоглу
15
Озкан
16
Юкшек
20
Кадиоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
19
Йылдыз
1
Станек
16
Коварж
16
Коварж
1
Станек
14
Провод
20
Лингр
20
Лингр
14
Провод
13
Хытил
11
Кухта
11
Кухта
13
Хытил
9
Гложек
19
Хоры
19
Хоры
9
Гложек
15
Юрасек
26
Юрасек
26
Юрасек
15
Юрасек
15
Озкан
22
Айхан
22
Айхан
15
Озкан
16
Юкшек
5
Йокушлу
5
Йокушлу
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
19
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
19
Йылдыз
8
Гюлер
9
Тосун
9
Тосун
8
Гюлер
Остались в запасе
Чехия
Турция
23
Витезслав Ярош
ВР
2
Давид Зима
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
12
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
21
Лукас Черв
ЦП
25
Павел Шулц
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
17
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
25
Юнус Акгюн
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
26
Бертуг Йылдырым
ЦФ
24
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
23
Витезслав Ярош
ВР
2
Давид Зима
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
12
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
21
Лукас Черв
ЦП
25
Павел Шулц
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
17
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Угурчан Чакир
ВР
13
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
25
Юнус Акгюн
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
26
Бертуг Йылдырым
ЦФ
24
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Чехия - Турция
6
2
11
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
11
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Чехии и Турции, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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