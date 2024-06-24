Хорватия
24.06.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
- : -
Не начался
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П1
3.4
Х
3
П2
2.5
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Италия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
14
Иван Перишич
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Марсело Брозович
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
7
Ловро Майер
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Калафьори
ЦЗ
2
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
7
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Федерико Кьеза
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4-3-3
1
Ливакович
14
Перишич
4
Гвардиол
6
Шутало
22
Юранович
8
Ковачич
11
Брозович
10
Модрич
9
Крамарич
7
Майер
17
Петкович
4-3-3
1
Доннарумма
2
Ди Лоренцо
23
Бастони
5
Калафьори
3
Димарко
18
Барелла
7
Фраттези
8
Жоржиньо
14
Кьеза
9
Скамакка
10
Пеллегрини
Остались в запасе
Хорватия
Италия
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Хорватия - Италия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Хорватии и Италии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».