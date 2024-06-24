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    • Хорватия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

    Хорватия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

    Хорватия
    24.06.2024, понедельник, 22:00
    Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.4
    Х
    3
    П2
    2.5
    Реклама, 18+
    Италия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Хорватия
    1
    Доминик Ливакович
    ВР
    14
    Иван Перишич
    ЛЗ
    4
    Йошко Гвардиол
    ЦЗ
    6
    Йосип Шутало
    ЦЗ
    22
    Йосип Юранович
    ПЗ
    8
    Матео Ковачич
    ЦП
    11
    Марсело Брозович
    ЦП
    10
    Лука Модрич
    ЦП
    17
    Бруно Петкович
    ЦФ
    7
    Ловро Майер
    ЦФ
    9
    Андрей Крамарич
    ЦФ
    Главный тренер
    Златко Далич
    Италия
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    3
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    23
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    5
    Риккардо Калафьори
    ЦЗ
    2
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    18
    Николо Барелла
    ЦП
    7
    Давиде Фраттези
    ЦП
    8
    Жоржиньо
    ЦП
    10
    Лоренцо Пеллегрини
    ЦФ
    9
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    14
    Федерико Кьеза
    ЦФ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    4-3-3
    1
    Ливакович
    14
    Перишич
    4
    Гвардиол
    6
    Шутало
    22
    Юранович
    8
    Ковачич
    11
    Брозович
    10
    Модрич
    9
    Крамарич
    7
    Майер
    17
    Петкович
    4-3-3
    1
    Доннарумма
    2
    Ди Лоренцо
    23
    Бастони
    5
    Калафьори
    3
    Димарко
    18
    Барелла
    7
    Фраттези
    8
    Жоржиньо
    14
    Кьеза
    9
    Скамакка
    10
    Пеллегрини
    Остались в запасе
    Хорватия
    Италия
    Главный тренер
    Златко Далич
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Главный тренер
    Златко Далич
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Статистика матча Хорватия - Италия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Хорватии и Италии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия

    Хорватия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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