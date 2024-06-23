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    • Шотландия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2024

    Шотландия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2024

    Шотландия
    23.06.2024, воскресенье, 22:00
    Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Венгрия
    90+10' К. Шобот
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шотландия
    1
    Ангус Ганн
    ВР
    3
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    5
    Грант Хэнли
    ЦЗ
    13
    Джек Хендри
    ЦЗ
    2
    Энтони Ролстон
    ЦЗ
    26
    Скотт Маккена
    ЦЗ
    8
    Каллум МакГрегор
    ЦП
    7
    Джон МакГинн
    ЦП
    14
    Билли Гилмор
    ЦП
    4
    Скотт Мактоминей
    ЦП
    10
    Че Адамс
    ЦФ
    Главный тренер
    Стив Кларк
    Венгрия
    1
    Петер Гулачи
    ВР
    11
    Милош Керкез
    ЛЗ
    24
    Мартон Дардаи
    ЦЗ
    14
    Бендегуз Болла
    ЦЗ
    6
    Вилли Орбан
    ЦЗ
    21
    Эндре Ботка
    ПЗ
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    10
    Доминик Собослаи
    АП
    17
    Каллум Стайлс
    ЛВ
    20
    Роланд Салаи
    ПВ
    19
    Бернабеш Варга
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Росси
    Шотландия
    21
    Зандер Кларк
    ВР
    12
    Лиам Келли
    ВР
    24
    Грег Тэйлор
    ЛЗ
    16
    Лиам Купер
    ЦЗ
    22
    Росс МакКрори
    ОП
    18
    Льюис Морган
    ЦП
    17
    Стюарт Армстронг
    ЦП
    23
    Кенни МакЛин
    ЦП
    20
    Райан Джек
    ЦП
    11
    Райан Кристи
    АП
    25
    Джеймс Форрест
    ПВ
    19
    Томми Конвей
    ЦФ
    9
    Лоуренс Шенклэнд
    ЦФ
    Венгрия
    22
    Петер Саппанош
    ВР
    12
    Денеш Дибус
    ВР
    4
    Аттила Салаи
    ЦЗ
    18
    Жолт Надь
    ЦЗ
    5
    Аттила Фиола
    ЦЗ
    2
    Адам Ланг
    ЦЗ
    3
    Ботонд Балог
    ЦЗ
    7
    Лоик Него
    ПЗ
    25
    Кристофер Хорват
    ЦП
    8
    Адам Надь
    ЦП
    26
    Михалы Ката
    ЦП
    16
    Даниэль Газдаг
    ЦП
    15
    Ласло Кляйнхайзлер
    АП
    23
    Кевин Шобот
    ПВ
    9
    Мартин Адам
    ЦФ
    3-2-4-1
    1
    Ганн
    13
    Хендри
    2
    Ролстон
    26
    Маккена
    3
    Робертсон
    5
    Хэнли
    8
    МакГрегор
    14
    Гилмор
    4
    Мактоминей
    7
    МакГинн
    10
    Адамс
    3-2-1-3-1
    1
    Гулачи
    24
    Дардаи
    14
    Болла
    6
    Орбан
    21
    Ботка
    11
    Керкез
    13
    Шафер
    20
    Салаи
    10
    Собослаи
    17
    Стайлс
    19
    Варга
    3
    Робертсон
    18
    Морган
    18
    Морган
    3
    Робертсон
    7
    МакГинн
    17
    Армстронг
    17
    Армстронг
    7
    МакГинн
    2
    Ролстон
    23
    МакЛин
    23
    МакЛин
    2
    Ролстон
    14
    Гилмор
    11
    Кристи
    11
    Кристи
    14
    Гилмор
    10
    Адамс
    9
    Шенклэнд
    9
    Шенклэнд
    10
    Адамс
    24
    Дардаи
    4
    Салаи
    4
    Салаи
    24
    Дардаи
    11
    Керкез
    18
    Надь
    18
    Надь
    11
    Керкез
    17
    Стайлс
    8
    Надь
    8
    Надь
    17
    Стайлс
    14
    Болла
    23
    Шобот
    23
    Шобот
    14
    Болла
    19
    Варга
    9
    Адам
    9
    Адам
    19
    Варга
    Остались в запасе
    Шотландия
    Венгрия
    21
    Зандер Кларк
    ВР
    12
    Лиам Келли
    ВР
    24
    Грег Тэйлор
    ЛЗ
    16
    Лиам Купер
    ЦЗ
    22
    Росс МакКрори
    ОП
    20
    Райан Джек
    ЦП
    25
    Джеймс Форрест
    ПВ
    19
    Томми Конвей
    ЦФ
    Главный тренер
    Стив Кларк
    22
    Петер Саппанош
    ВР
    12
    Денеш Дибус
    ВР
    5
    Аттила Фиола
    ЦЗ
    2
    Адам Ланг
    ЦЗ
    3
    Ботонд Балог
    ЦЗ
    7
    Лоик Него
    ПЗ
    25
    Кристофер Хорват
    ЦП
    26
    Михалы Ката
    ЦП
    16
    Даниэль Газдаг
    ЦП
    15
    Ласло Кляйнхайзлер
    АП
    Главный тренер
    Марко Росси
    Остались в запасе
    21
    Зандер Кларк
    ВР
    12
    Лиам Келли
    ВР
    24
    Грег Тэйлор
    ЛЗ
    16
    Лиам Купер
    ЦЗ
    22
    Росс МакКрори
    ОП
    20
    Райан Джек
    ЦП
    25
    Джеймс Форрест
    ПВ
    19
    Томми Конвей
    ЦФ
    Остались в запасе
    22
    Петер Саппанош
    ВР
    12
    Денеш Дибус
    ВР
    5
    Аттила Фиола
    ЦЗ
    2
    Адам Ланг
    ЦЗ
    3
    Ботонд Балог
    ЦЗ
    7
    Лоик Него
    ПЗ
    25
    Кристофер Хорват
    ЦП
    26
    Михалы Ката
    ЦП
    16
    Даниэль Газдаг
    ЦП
    15
    Ласло Кляйнхайзлер
    АП
    Главный тренер
    Стив Кларк
    Главный тренер
    Марко Росси
    Статистика матча Шотландия - Венгрия
    1
    5
    Всего ударов по воротам
    5
    14
    Удары в створ
    0
    5
    Владение мячом %
    58
    42
    Желтые карточки
    1
    5
    Угловые удары
    2
    6
    Нарушения
    16
    13
    Офсайды
    3
    5
    Количество передач
    499
    357
    Сейвы
    4
    0
    Точность передач %
    82
    72
    Удары мимо ворот
    1
    7
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    3
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    xG (ожидаемые голы)
    0.19
    1.02
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Шотландии и Венгрии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Венгрия

    Шотландия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.06.2024 10:00
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