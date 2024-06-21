Словакия
21.06.2024, пятница, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Украина
17' И. Шранц
54' Н. Шапаренко
80' Р. Яремчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
18
Владимир Бражко
ОП
19
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Судаков
АП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Адам Оберт
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
5
Томас Риго
ЦП
11
Ласло Бенеш
ЦП
24
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
18
Давид Стрелец
ЦФ
7
Томаш Суслов
ЦФ
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2
1
Дубравка
14
Шкриньяр
3
Вавро
16
Ганцко
2
Пекарик
22
Лоботка
19
Куцка
17
Гараслин
8
Дуда
26
Шранц
9
Боженик
4-1-1-3-1
12
Трубин
24
Тымчик
22
Матвиенко
13
Забарный
17
Зинченко
18
Бражко
19
Шапаренко
7
Ярмоленко
14
Судаков
10
Мудрик
11
Довбик
17
Гараслин
4
Оберт
4
Оберт
17
Гараслин
9
Боженик
11
Бенеш
11
Бенеш
9
Боженик
26
Шранц
24
Сауэр
24
Сауэр
26
Шранц
8
Дуда
18
Стрелец
18
Стрелец
8
Дуда
16
Ганцко
7
Суслов
7
Суслов
16
Ганцко
19
Шапаренко
4
Таловеров
4
Таловеров
19
Шапаренко
18
Бражко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
18
Бражко
10
Мудрик
8
Малиновский
8
Малиновский
10
Мудрик
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Словакия
Украина
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
5
Томас Риго
ЦП
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
23
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
15
Виктор Цыганков
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
5
Томас Риго
ЦП
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Любомир Тупта
ЛВ
Остались в запасе
23
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
15
Виктор Цыганков
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Словакия - Украина
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Словакии и Украины, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Pari».