Хорватия
19.06.2024, среда, 16:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
- : -
Не начался
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П1
1.43
Х
4.6
П2
9
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Албания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
2
Йосип Станишич
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Марсело Брозович
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Иван Перишич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
16
Анте Будимир
ЦФ
7
Ловро Майер
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Албания
23
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
9
Ясир Асани
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
15
Таульянт Сефери
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
21
Кристьян Асллани
ЦП
10
Недим Байрами
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
11
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Лука Сучич
ЦП
26
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
13
Энеа Михай
ЦЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
26
Арбер Ходжа
ЛВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
17
Эрнест Мучи
ЦФ
3-2-3-1-4
1
Ливакович
22
Юранович
3
Понграчич
6
Шутало
4
Гвардиол
2
Станишич
8
Ковачич
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
9
Крамарич
7
Майер
16
Будимир
17
Петкович
4-5-1-2
23
Стракоша
4
Хюсай
6
Джимсити
5
Айети
3
Митай
20
Рамадани
14
Лячи
21
Асллани
10
Байрами
15
Сефери
9
Асани
11
Броя
7
Манай
Остались в запасе
Хорватия
Албания
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Лука Сучич
ЦП
26
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
13
Энеа Михай
ЦЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
26
Арбер Ходжа
ЛВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
17
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Лука Сучич
ЦП
26
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
13
Энеа Михай
ЦЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
26
Арбер Ходжа
ЛВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
17
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Хорватия - Албания
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Хорватии и Албании, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Албания
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Pari».