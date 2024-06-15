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    • Испания – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2024

    Испания – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2024

    Испания
    15.06.2024, суббота, 19:00
    Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Хорватия
    29' А. Мората
    32' Ф. Руис
    45+2' Д. Карвахаль
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Испания
    23
    Унаи Симон
    ВР
    24
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    4
    Начо
    ЦЗ
    3
    Робен Ле Норман
    ЦЗ
    2
    Дани Карвахаль
    ПЗ
    16
    Родри
    ОП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    20
    Педри
    ЦП
    19
    Ламин Ямаль
    ПВ
    17
    Нико Уильямс
    ПВ
    7
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Хорватия
    1
    Доминик Ливакович
    ВР
    3
    Марин Понграчич
    ЦЗ
    6
    Йосип Шутало
    ЦЗ
    2
    Йосип Станишич
    ЦЗ
    4
    Йошко Гвардиол
    ЦЗ
    11
    Марсело Брозович
    ОП
    7
    Ловро Майер
    ЦП
    8
    Матео Ковачич
    ЦП
    10
    Лука Модрич
    ЦП
    9
    Андрей Крамарич
    ЦФ
    16
    Анте Будимир
    ЦФ
    Главный тренер
    Златко Далич
    Испания
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    6
    Микель Мерино
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    21
    Микель Оярсабаль
    ЛВ
    11
    Ферран Торрес
    ПВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Хорватия
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    19
    Борна Соса
    ЛЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    21
    Домагой Вида
    ЦЗ
    22
    Йосип Юранович
    ПЗ
    26
    Мартин Батурина
    ЦП
    25
    Лука Сучич
    ЦП
    15
    Марио Пашалич
    АП
    13
    Никола Влашич
    АП
    18
    Лука Иванушец
    АП
    14
    Иван Перишич
    ЛВ
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    17
    Бруно Петкович
    ЦФ
    20
    Марко Пьяца
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    23
    Симон
    24
    Кукурелья
    4
    Начо
    3
    Ле Норман
    2
    Карвахаль
    16
    Родри
    8
    Руис
    20
    Педри
    19
    Ямаль
    17
    Уильямс
    7
    Мората
    4-1-3-2
    1
    Ливакович
    6
    Шутало
    2
    Станишич
    4
    Гвардиол
    3
    Понграчич
    11
    Брозович
    7
    Майер
    8
    Ковачич
    10
    Модрич
    16
    Будимир
    9
    Крамарич
    16
    Родри
    18
    Субименди
    18
    Субименди
    16
    Родри
    17
    Уильямс
    6
    Мерино
    6
    Мерино
    17
    Уильямс
    20
    Педри
    10
    Ольмо
    10
    Ольмо
    20
    Педри
    7
    Мората
    21
    Оярсабаль
    21
    Оярсабаль
    7
    Мората
    19
    Ямаль
    11
    Торрес
    11
    Торрес
    19
    Ямаль
    8
    Ковачич
    25
    Сучич
    25
    Сучич
    8
    Ковачич
    10
    Модрич
    15
    Пашалич
    15
    Пашалич
    10
    Модрич
    16
    Будимир
    14
    Перишич
    14
    Перишич
    16
    Будимир
    9
    Крамарич
    17
    Петкович
    17
    Петкович
    9
    Крамарич
    Остались в запасе
    Испания
    Хорватия
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    19
    Борна Соса
    ЛЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    21
    Домагой Вида
    ЦЗ
    22
    Йосип Юранович
    ПЗ
    26
    Мартин Батурина
    ЦП
    13
    Никола Влашич
    АП
    18
    Лука Иванушец
    АП
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    20
    Марко Пьяца
    ЦФ
    Главный тренер
    Златко Далич
    Остались в запасе
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    19
    Борна Соса
    ЛЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    21
    Домагой Вида
    ЦЗ
    22
    Йосип Юранович
    ПЗ
    26
    Мартин Батурина
    ЦП
    13
    Никола Влашич
    АП
    18
    Лука Иванушец
    АП
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    20
    Марко Пьяца
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Златко Далич
    Статистика матча Испания - Хорватия
    1
    Всего ударов по воротам
    11
    16
    Удары в створ
    5
    5
    Владение мячом %
    47
    53
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    5
    0
    Нарушения
    14
    13
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    457
    518
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    83
    88
    Удары мимо ворот
    3
    8
    Блокированные удары
    3
    3
    Удары из пределов штрафной
    8
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.91
    2.48
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании против Хорватии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия

    Испания – Хорватия смотреть онлайн 15 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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