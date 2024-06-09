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    • Италия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2024

    Италия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2024

    Италия
    09.06.2024, воскресенье, 21:45
    Товарищеские матчи. Сборные
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Босния и Герцеговина
    38' Д. Фраттези
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Италия
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    24
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    5
    Риккардо Калафьори
    ЛЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    13
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    15
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    8
    Жоржиньо
    ЦП
    7
    Давиде Фраттези
    ЦП
    21
    Николо Фаджоли
    АП
    14
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    9
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Босния и Герцеговина
    22
    Кенан Пирич
    ВР
    15
    Нихад Муякич
    ЦЗ
    4
    Эрмин Бичакчич
    ЦЗ
    18
    Никола Катич
    ЦЗ
    16
    Анель Ахмедходжич
    ЦЗ
    24
    Юсуф Газибегович
    ПЗ
    20
    Харис Хайрадинович
    ЦП
    14
    Дарио Шарич
    ЦП
    6
    Бенжамин Тахирович
    ЦП
    8
    Армин Гигович
    ЦП
    10
    Эрмедин Демирович
    ЦФ
    Главный тренер
    Саво Милошевич
    Италия
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    3
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    23
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    2
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    16
    Бриан Кристанте
    ЦП
    25
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    10
    Лоренцо Пеллегрини
    АП
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    11
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    19
    Матео Ретеги
    ЦФ
    Босния и Герцеговина
    12
    Осман Хаджикич
    ВР
    23
    Тарик Мухаремович
    ЦЗ
    3
    Деннис Хаджикадунич
    ЦЗ
    7
    Денис Хусейнбашич
    ЦП
    17
    Дзенис Бурнич
    ЦП
    9
    Харис Табакович
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    1
    Доннарумма
    13
    Дармиан
    24
    Камбьясо
    4
    Буонджорно
    5
    Калафьори
    15
    Белланова
    8
    Жоржиньо
    7
    Фраттези
    14
    Кьеза
    21
    Фаджоли
    9
    Скамакка
    3-2-4-1
    22
    Пирич
    4
    Бичакчич
    18
    Катич
    16
    Ахмедходжич
    24
    Газибегович
    15
    Муякич
    14
    Шарич
    6
    Тахирович
    8
    Гигович
    20
    Хайрадинович
    10
    Демирович
    15
    Белланова
    3
    Димарко
    3
    Димарко
    15
    Белланова
    21
    Фаджоли
    16
    Кристанте
    16
    Кристанте
    21
    Фаджоли
    7
    Фраттези
    25
    Фолоруншо
    25
    Фолоруншо
    7
    Фраттези
    8
    Жоржиньо
    10
    Пеллегрини
    10
    Пеллегрини
    8
    Жоржиньо
    14
    Кьеза
    11
    Распадори
    11
    Распадори
    14
    Кьеза
    9
    Скамакка
    19
    Ретеги
    19
    Ретеги
    9
    Скамакка
    18
    Катич
    23
    Мухаремович
    23
    Мухаремович
    18
    Катич
    15
    Муякич
    3
    Хаджикадунич
    3
    Хаджикадунич
    15
    Муякич
    14
    Шарич
    7
    Хусейнбашич
    7
    Хусейнбашич
    14
    Шарич
    20
    Хайрадинович
    17
    Бурнич
    17
    Бурнич
    20
    Хайрадинович
    Остались в запасе
    Италия
    Босния и Герцеговина
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    23
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    2
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    12
    Осман Хаджикич
    ВР
    9
    Харис Табакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Саво Милошевич
    Остались в запасе
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    23
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    2
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    Остались в запасе
    12
    Осман Хаджикич
    ВР
    9
    Харис Табакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Главный тренер
    Саво Милошевич
    Статистика матча Италия - Босния и Герцеговина
    1
    Всего ударов по воротам
    17
    8
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    64
    36
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    10
    3
    Нарушения
    9
    10
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    647
    377
    Сейвы
    3
    4
    Точность передач %
    91
    84
    Удары мимо ворот
    6
    2
    Блокированные удары
    5
    3
    Удары из пределов штрафной
    13
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Италии против Боснии и Герцеговины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Босния и Герцеговина

    Италия – Босния и Герцеговина смотреть онлайн 9 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    09.06.2024 17:23
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