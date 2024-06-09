Италия
09.06.2024, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Матч завершен
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Босния и Герцеговина
38' Д. Фраттези
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Жоржиньо
ЦП
7
Давиде Фраттези
ЦП
21
Николо Фаджоли
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
15
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
24
Юсуф Газибегович
ПЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
14
Дарио Шарич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Италия
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Джакомо Распадори
ЦФ
19
Матео Ретеги
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Осман Хаджикич
ВР
23
Тарик Мухаремович
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
7
Денис Хусейнбашич
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
13
Дармиан
24
Камбьясо
4
Буонджорно
5
Калафьори
15
Белланова
8
Жоржиньо
7
Фраттези
14
Кьеза
21
Фаджоли
9
Скамакка
3-2-4-1
22
Пирич
4
Бичакчич
18
Катич
16
Ахмедходжич
24
Газибегович
15
Муякич
14
Шарич
6
Тахирович
8
Гигович
20
Хайрадинович
10
Демирович
15
Белланова
3
Димарко
3
Димарко
15
Белланова
21
Фаджоли
16
Кристанте
16
Кристанте
21
Фаджоли
7
Фраттези
25
Фолоруншо
25
Фолоруншо
7
Фраттези
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
8
Жоржиньо
14
Кьеза
11
Распадори
11
Распадори
14
Кьеза
9
Скамакка
19
Ретеги
19
Ретеги
9
Скамакка
18
Катич
23
Мухаремович
23
Мухаремович
18
Катич
15
Муякич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
15
Муякич
14
Шарич
7
Хусейнбашич
7
Хусейнбашич
14
Шарич
20
Хайрадинович
17
Бурнич
17
Бурнич
20
Хайрадинович
Остались в запасе
Италия
Босния и Герцеговина
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
23
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Осман Хаджикич
ВР
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
23
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Италия - Босния и Герцеговина
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Италии против Боснии и Герцеговины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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