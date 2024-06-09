Черногория
09.06.2024, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Матч завершен
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Грузия
66' С. Йоветич
10' О. Китеишвили
33' Ж. Микаутадзе
83' Б. Зивзивадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
23
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Слободан Рубежич
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
19
Марко Бакич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Никола Крстович
ЦФ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Грузия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
15
Giorgi Gvelesiani
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
17
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
17
Демир Скрижели
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
Грузия
12
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
24
Джемал Табидзе
ЦЗ
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Анзор Меквабишвили
ОП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
16
Ника Квеквескири
ЦП
23
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Сандро Алтунашвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
21
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-1-2-3
1
Миятович
2
Вукчевич
7
Вешович
3
Рубежич
23
Дрешкович
14
Куц
19
Бакич
8
Янкович
9
Мугоса
11
Крстович
4
Вукчевич
4-4-1-1
25
Мамардашвили
4
Кашия
15
2
Какабадзе
3
Двали
17
Китеишвили
6
Кочорашвили
19
Шенгелия
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
23
Дрешкович
5
Вуячич
5
Вуячич
23
Дрешкович
19
Бакич
22
Савичевич
22
Савичевич
19
Бакич
7
Вешович
20
Осмайич
20
Осмайич
7
Вешович
14
Куц
16
Йовович
16
Йовович
14
Куц
11
Крстович
10
Йоветич
10
Йоветич
11
Крстович
9
Мугоса
25
Бакич
25
Бакич
9
Мугоса
6
Кочорашвили
20
Меквабишвили
20
Меквабишвили
6
Кочорашвили
17
Китеишвили
16
Квеквескири
16
Квеквескири
17
Китеишвили
10
Чакветадзе
18
Алтунашвили
18
Алтунашвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
19
Шенгелия
21
Цитаишвили
21
Цитаишвили
19
Шенгелия
22
Микаутадзе
8
Зивзивадзе
8
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Черногория
Грузия
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Владан Бубанья
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
17
Демир Скрижели
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
24
Джемал Табидзе
ЦЗ
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
26
Габриэль Сигуа
ЦП
23
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Владан Бубанья
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
17
Демир Скрижели
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
Остались в запасе
12
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
24
Джемал Табидзе
ЦЗ
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
26
Габриэль Сигуа
ЦП
23
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Черногория - Грузия
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Черногории против Грузии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».