Испания
08.06.2024, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Матч завершен
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Северная Ирландия
12' Педри
18' А. Мората
29' Педри
35' Ф. Руис
60' М. Оярсабаль
2' Д. Баллард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Альваро Мората
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Северная Ирландия
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Джонни Эванс
(К) ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
6
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
3
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
10
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
12
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алехандро Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
11
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
26
Айосе Перес
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Pierce Charles
ВР
25
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
24
Итан Гэлбрейт
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Пол Смит
ПВ
17
Росс Маккосленд
ПВ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дэйл Тейлор
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
24
Кукурелья
3
Ле Норман
4
Начо
22
Навас
16
Родри
20
Педри
8
Руис
17
Уильямс
19
Ямаль
7
Мората
3-3-2-1
1
Пикок-Фаррел
5
Эванс
4
Баллард
6
Тоал
3
Хьюм
19
Чарльз
16
Льюис
18
Бойд-Манс
14
Прайс
10
Рид
24
Кукурелья
12
Гримальдо
12
Гримальдо
24
Кукурелья
4
Начо
14
Ляпорт
14
Ляпорт
4
Начо
22
Навас
2
Карвахаль
2
Карвахаль
22
Навас
20
Педри
6
Мерино
6
Мерино
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
19
Ямаль
9
Хоселу
9
Хоселу
19
Ямаль
18
Бойд-Манс
13
Эванс
13
Эванс
18
Бойд-Манс
3
Хьюм
20
Спенсер
20
Спенсер
3
Хьюм
6
Тоал
15
Томпсон
15
Томпсон
6
Тоал
14
Прайс
7
МакМенамин
7
МакМенамин
14
Прайс
10
Рид
9
Тейлор
9
Тейлор
10
Рид
Остались в запасе
Испания
Северная Ирландия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
5
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алехандро Баэна
ЛВ
11
Ферран Торрес
ПВ
26
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Конор Азар
ВР
23
Pierce Charles
ВР
25
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
24
Итан Гэлбрейт
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
17
Росс Маккосленд
ПВ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
5
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алехандро Баэна
ЛВ
11
Ферран Торрес
ПВ
26
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
23
Pierce Charles
ВР
25
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
24
Итан Гэлбрейт
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
17
Росс Маккосленд
ПВ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Испания - Северная Ирландия
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
79
21
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Испании против Северной Ирландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Северная Ирландия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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