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Смотреть прямую трансляцию матча сборной Испании против Северной Ирландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Северная Ирландия

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Игру будет транслировать «Olimpbet».