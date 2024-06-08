Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • Испания – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024

    Испания – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024

    Испания
    08.06.2024, суббота, 22:30
    Товарищеские матчи. Сборные
    5 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Северная Ирландия
    12' Педри
    18' А. Мората
    29' Педри
    35' Ф. Руис
    60' М. Оярсабаль
    2' Д. Баллард
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Испания
    23
    Унаи Симон
    ВР
    24
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    3
    Робен Ле Норман
    ЦЗ
    4
    Начо
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    16
    Родри
    ОП
    20
    Педри
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    17
    Нико Уильямс
    ПВ
    19
    Ламин Ямаль
    ПВ
    7
    Альваро Мората
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Северная Ирландия
    1
    Бэйли Пикок-Фаррел
    ВР
    16
    Джамаль Льюис
    ЛЗ
    5
    Джонни Эванс
    (К) ЦЗ
    4
    Даниэл Баллард
    ЦЗ
    6
    Эоин Тоал
    ЦЗ
    2
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Трай Хьюм
    ПЗ
    19
    Ши Чарльз
    ОП
    18
    Каолан Бойд-Манс
    ЦП
    14
    Исаак Прайс
    ЦП
    10
    Джейми Рид
    ЦФ
    Главный тренер
    Майкл О'Нил
    Испания
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    2
    Даниэль Карвахаль
    ПЗ
    6
    Микель Мерино
    ЦП
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    21
    Микель Оярсабаль
    ЛВ
    11
    Ферран Торрес
    ПВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Северная Ирландия
    12
    Конор Азар
    ВР
    23
    Pierce Charles
    ВР
    25
    Аарон Доннелли
    ЛЗ
    22
    Кирон Браун
    ЦЗ
    13
    Корри Эванс
    ЦЗ
    24
    Итан Гэлбрейт
    ЦП
    20
    Броди Спенсер
    ЦП
    15
    Джордан Томпсон
    ЦП
    7
    Конор МакМенамин
    ЛВ
    11
    Пол Смит
    ПВ
    17
    Росс Маккосленд
    ПВ
    21
    Джош Магеннис
    ЦФ
    8
    Каллум Маршалл
    ЦФ
    9
    Дэйл Тейлор
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    23
    Симон
    24
    Кукурелья
    3
    Ле Норман
    4
    Начо
    22
    Навас
    16
    Родри
    20
    Педри
    8
    Руис
    17
    Уильямс
    19
    Ямаль
    7
    Мората
    3-3-2-1
    1
    Пикок-Фаррел
    5
    Эванс
    4
    Баллард
    6
    Тоал
    3
    Хьюм
    19
    Чарльз
    16
    Льюис
    18
    Бойд-Манс
    14
    Прайс
    10
    Рид
    24
    Кукурелья
    12
    Гримальдо
    12
    Гримальдо
    24
    Кукурелья
    4
    Начо
    14
    Ляпорт
    14
    Ляпорт
    4
    Начо
    22
    Навас
    2
    Карвахаль
    2
    Карвахаль
    22
    Навас
    20
    Педри
    6
    Мерино
    6
    Мерино
    20
    Педри
    7
    Мората
    21
    Оярсабаль
    21
    Оярсабаль
    7
    Мората
    19
    Ямаль
    9
    Хоселу
    9
    Хоселу
    19
    Ямаль
    18
    Бойд-Манс
    13
    Эванс
    13
    Эванс
    18
    Бойд-Манс
    3
    Хьюм
    20
    Спенсер
    20
    Спенсер
    3
    Хьюм
    6
    Тоал
    15
    Томпсон
    15
    Томпсон
    6
    Тоал
    14
    Прайс
    7
    МакМенамин
    7
    МакМенамин
    14
    Прайс
    10
    Рид
    9
    Тейлор
    9
    Тейлор
    10
    Рид
    Остались в запасе
    Испания
    Северная Ирландия
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    11
    Ферран Торрес
    ПВ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    12
    Конор Азар
    ВР
    23
    Pierce Charles
    ВР
    25
    Аарон Доннелли
    ЛЗ
    22
    Кирон Браун
    ЦЗ
    24
    Итан Гэлбрейт
    ЦП
    11
    Пол Смит
    ПВ
    17
    Росс Маккосленд
    ПВ
    21
    Джош Магеннис
    ЦФ
    8
    Каллум Маршалл
    ЦФ
    Главный тренер
    Майкл О'Нил
    Остались в запасе
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    11
    Ферран Торрес
    ПВ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Конор Азар
    ВР
    23
    Pierce Charles
    ВР
    25
    Аарон Доннелли
    ЛЗ
    22
    Кирон Браун
    ЦЗ
    24
    Итан Гэлбрейт
    ЦП
    11
    Пол Смит
    ПВ
    17
    Росс Маккосленд
    ПВ
    21
    Джош Магеннис
    ЦФ
    8
    Каллум Маршалл
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Майкл О'Нил
    Статистика матча Испания - Северная Ирландия
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    19
    7
    Удары в створ
    8
    3
    Владение мячом %
    79
    21
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    5
    0
    Нарушения
    9
    8
    Количество передач
    678
    181
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    91
    67
    Удары мимо ворот
    8
    4
    Блокированные удары
    3
    0
    Удары из пределов штрафной
    12
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Испании против Северной Ирландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Северная Ирландия

    Испания – Северная Ирландия смотреть онлайн 8 июня

    Новости по теме
    Товарищеский матч. Дубль Педри помог Испании разгромить Северную Ирландию (5:1)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+