Дания
08.06.2024, суббота, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Матч завершен
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Норвегия
12' П. Хейбьерг
21' Я. Вестергор
90' Ю. Поульсен
72' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К) ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
6
Патрик Берг
ОП
16
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
23
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шмейхель
3
Вестергор
2
Андерсен
6
Кристенсен
18
Бах
21
Юльманн
25
Кристенсен
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
4-1-1-3-1
1
Нюланд
14
Рюэрсон
4
Эстигард
3
Айер
17
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
2
Торсбю
22
Бобб
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
6
Кристенсен
4
Кьер
4
Кьер
6
Кристенсен
18
Бах
5
Меле
5
Меле
18
Бах
21
Юльманн
8
Делэни
8
Делэни
21
Юльманн
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
14
Дамсгор
20
Поульсен
20
Поульсен
14
Дамсгор
17
Хольмгрен-Педерсен
5
Вольфе
5
Вольфе
17
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
14
Рюэрсон
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
8
Берге
16
Ветлесен
16
Ветлесен
8
Берге
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
22
Бобб
7
Ботхейм
7
Ботхейм
22
Бобб
Остались в запасе
Дания
Норвегия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Дания - Норвегия
1
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Дании против Норвегия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».