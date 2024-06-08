Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча сборной Дании против Норвегия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Норвегия