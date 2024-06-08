Швеция
08.06.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сербия
18' С. Милинкович-Савич
60' А. Митрович
70' Д. Тадич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
(К) ЦЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
2
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Никлас Элиассон
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
14
Антон Салетрос
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
24
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
7
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Эмиль Хольм
ПЗ
18
Ясин Аяри
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
17
Виллиот Сведберг
ЦП
26
Симон Ольссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
6
Неманья Гудель
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
19
Лазар Самарджич
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ольсен
3
Линделеф
4
Хайен
2
Крафт
8
Каюсте
16
Элиассон
14
Салетрос
11
Эланга
10
Форсберг
21
Кулушевски
24
Нильссон
4-4-2
1
Райкович
2
Павлович
4
Миленкович
3
Стойич
25
Младенович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
17
Илич
14
Живкович
7
Влахович
9
Митрович
3
Линделеф
15
Старфельт
15
Старфельт
3
Линделеф
10
Форсберг
7
Хольм
7
Хольм
10
Форсберг
16
Элиассон
20
Ларссон
20
Ларссон
16
Элиассон
11
Эланга
17
Сведберг
17
Сведберг
11
Эланга
24
Нильссон
9
Исак
9
Исак
24
Нильссон
25
Младенович
11
Костич
11
Костич
25
Младенович
22
Лукич
6
Гудель
6
Гудель
22
Лукич
7
Влахович
19
Самарджич
19
Самарджич
7
Влахович
9
Митрович
10
Тадич
10
Тадич
9
Митрович
20
Милинкович-Савич
26
Бирманчевич
26
Бирманчевич
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
8
Йович
8
Йович
14
Живкович
Остались в запасе
Швеция
Сербия
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЛЗ
18
Ясин Аяри
ЦП
26
Симон Ольссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЛЗ
18
Ясин Аяри
ЦП
26
Симон Ольссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Швеция - Сербия
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Швеции против Сербии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».