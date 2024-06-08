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    Швеция – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024

    Швеция
    08.06.2024, суббота, 19:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    0 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сербия
    18' С. Милинкович-Савич
    60' А. Митрович
    70' Д. Тадич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Швеция
    1
    Робин Ольсен
    ВР
    3
    Виктор Линделеф
    (К) ЦЗ
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    2
    Эмиль Крафт
    ПЗ
    16
    Никлас Элиассон
    ЛП
    8
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    14
    Антон Салетрос
    ЦП
    10
    Эмиль Форсберг
    ЛВ
    11
    Энтони Эланга
    ЛВ
    21
    Деян Кулушевски
    ПВ
    24
    Густаф Нильссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Янне Андерссон
    Сербия
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    25
    Филип Младенович
    ЛЗ
    2
    Страхиня Павлович
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    14
    Андрия Живкович
    ЦП
    22
    Саша Лукич
    ЦП
    20
    Сергей Милинкович-Савич
    ЦП
    17
    Иван Илич
    ЦП
    9
    Александар Митрович
    (К) ЦФ
    7
    Душан Влахович
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Швеция
    23
    Кристоффер Нордфельдт
    ВР
    12
    Виктор Йоханссон
    ВР
    6
    Людвиг Аугустинссон
    ЛЗ
    22
    Даниэль Свенссон
    ЛЗ
    25
    Самуэль Даль
    ЛЗ
    15
    Карл Старфельт
    ЦЗ
    7
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    18
    Ясин Аяри
    ЦП
    20
    Хуго Ларссон
    ЦП
    17
    Виллиот Сведберг
    ЦП
    26
    Симон Ольссон
    ЦП
    19
    Себастьян Нанаси
    ЛВ
    9
    Александер Исак
    ЦФ
    Сербия
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    10
    Душан Тадич
    ЛВ
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    8
    Лука Йович
    ЦФ
    3-1-2-3-1
    1
    Ольсен
    3
    Линделеф
    4
    Хайен
    2
    Крафт
    8
    Каюсте
    16
    Элиассон
    14
    Салетрос
    11
    Эланга
    10
    Форсберг
    21
    Кулушевски
    24
    Нильссон
    4-4-2
    1
    Райкович
    2
    Павлович
    4
    Миленкович
    3
    Стойич
    25
    Младенович
    22
    Лукич
    20
    Милинкович-Савич
    17
    Илич
    14
    Живкович
    7
    Влахович
    9
    Митрович
    3
    Линделеф
    15
    Старфельт
    15
    Старфельт
    3
    Линделеф
    10
    Форсберг
    7
    Хольм
    7
    Хольм
    10
    Форсберг
    16
    Элиассон
    20
    Ларссон
    20
    Ларссон
    16
    Элиассон
    11
    Эланга
    17
    Сведберг
    17
    Сведберг
    11
    Эланга
    24
    Нильссон
    9
    Исак
    9
    Исак
    24
    Нильссон
    25
    Младенович
    11
    Костич
    11
    Костич
    25
    Младенович
    22
    Лукич
    6
    Гудель
    6
    Гудель
    22
    Лукич
    7
    Влахович
    19
    Самарджич
    19
    Самарджич
    7
    Влахович
    9
    Митрович
    10
    Тадич
    10
    Тадич
    9
    Митрович
    20
    Милинкович-Савич
    26
    Бирманчевич
    26
    Бирманчевич
    20
    Милинкович-Савич
    14
    Живкович
    8
    Йович
    8
    Йович
    14
    Живкович
    Остались в запасе
    Швеция
    Сербия
    23
    Кристоффер Нордфельдт
    ВР
    12
    Виктор Йоханссон
    ВР
    6
    Людвиг Аугустинссон
    ЛЗ
    22
    Даниэль Свенссон
    ЛЗ
    25
    Самуэль Даль
    ЛЗ
    18
    Ясин Аяри
    ЦП
    26
    Симон Ольссон
    ЦП
    19
    Себастьян Нанаси
    ЛВ
    Главный тренер
    Янне Андерссон
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Остались в запасе
    23
    Кристоффер Нордфельдт
    ВР
    12
    Виктор Йоханссон
    ВР
    6
    Людвиг Аугустинссон
    ЛЗ
    22
    Даниэль Свенссон
    ЛЗ
    25
    Самуэль Даль
    ЛЗ
    18
    Ясин Аяри
    ЦП
    26
    Симон Ольссон
    ЦП
    19
    Себастьян Нанаси
    ЛВ
    Остались в запасе
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Янне Андерссон
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Статистика матча Швеция - Сербия
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    20
    8
    Удары в створ
    9
    4
    Владение мячом %
    63
    37
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    10
    0
    Нарушения
    12
    15
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    652
    387
    Сейвы
    1
    9
    Точность передач %
    88
    81
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    7
    1
    Удары из пределов штрафной
    14
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Швеции против Сербии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Сербия

    Швеция – Сербия смотреть онлайн 8 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    08.06.2024 15:06
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