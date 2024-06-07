Германия
07.06.2024, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
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Греция
56' К. Хаверц
89' П. Гросс
33' Г. Масурас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
21
Илкай Гюндоган
(К) ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Германия
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Давид Раум
ЛЗ
16
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
24
Робин Кох
ЦЗ
20
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
25
Александар Павлович
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Греция
24
Христос Мандас
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
18
Миттельштадт
2
Рюдигер
4
Та
6
Киммих
23
Андрих
21
Гюндоган
8
Кроос
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
4-2-3-1
1
Влаходимос
17
Хацидиакос
4
Мавропанос
15
Рота
22
Яннулис
20
Манталос
23
Сиопис
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Цолис
8
Иоаннидис
18
Миттельштадт
3
Раум
3
Раум
18
Миттельштадт
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
15
Шлоттербек
2
Рюдигер
6
Киммих
20
Хенрикс
20
Хенрикс
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
5
Гросс
23
Андрих
17
Вирц
19
Сане
19
Сане
17
Вирц
21
Гюндоган
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
21
Гюндоган
1
Влаходимос
13
Атанасиадис
13
Атанасиадис
1
Влаходимос
20
Манталос
6
Курбелис
6
Курбелис
20
Манталос
11
Бакасетас
5
Бухалакис
5
Бухалакис
11
Бакасетас
7
Масурас
19
Дувикас
19
Дувикас
7
Масурас
8
Иоаннидис
9
Павлидис
9
Павлидис
8
Иоаннидис
Остались в запасе
Германия
Греция
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
16
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Робин Кох
ЦЗ
25
Александар Павлович
ОП
11
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
24
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
16
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Робин Кох
ЦЗ
25
Александар Павлович
ОП
11
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
24
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Германия - Греция
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
3
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Германии против Греции, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Греция
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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