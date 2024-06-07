Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • Германия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2024

    Германия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2024

    Германия
    07.06.2024, пятница, 21:45
    Товарищеские матчи. Сборные
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Греция
    56' К. Хаверц
    89' П. Гросс
    33' Г. Масурас
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Германия
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    18
    Максимилиан Миттельштадт
    ЛЗ
    4
    Джонатан Та
    ЦЗ
    2
    Антонио Рюдигер
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    23
    Роберт Андрих
    ЦП
    21
    Илкай Гюндоган
    (К) ЦП
    8
    Тони Кроос
    ЦП
    10
    Джамал Мусиала
    АП
    17
    Флориан Вирц
    АП
    7
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    Греция
    1
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    22
    Димитриос Яннулис
    ЛЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    4
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    15
    Лазарос Рота
    ЦЗ
    20
    Петрос Манталос
    ЦП
    23
    Манолис Сиопис
    ЦП
    11
    Тасос Бакасетас
    (К) АП
    7
    Георгиос Масурас
    ЛВ
    10
    Христос Цолис
    ЛВ
    8
    Фотис Иоаннидис
    ЦФ
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    Германия
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    3
    Давид Раум
    ЛЗ
    16
    Вальдемар Антон
    ЦЗ
    15
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    24
    Робин Кох
    ЦЗ
    20
    Бенджамин Хенрикс
    ПЗ
    25
    Александар Павлович
    ОП
    5
    Паскаль Гросс
    ЦП
    19
    Лерой Сане
    ПВ
    11
    Крис Фюрих
    ПВ
    26
    Дениз Ундав
    ЦФ
    13
    Томас Мюллер
    ЦФ
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    9
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Греция
    24
    Христос Мандас
    ВР
    13
    Георгиос Атанасиадис
    ВР
    12
    Константинос Цолакис
    ВР
    21
    Георгиос Кирьякопулос
    ЛЗ
    14
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    3
    Константинос Кулиеракис
    ЦЗ
    2
    Манолис Салиакас
    ПЗ
    26
    Яннис Коцирас
    ПЗ
    25
    Андреас Ндой
    ОП
    16
    Теохарис Циггарас
    ЦП
    6
    Димитрис Курбелис
    ЦП
    5
    Андреас Бухалакис
    ЦП
    18
    Димитриос Лимниос
    ПВ
    19
    Анастасиос Дувикас
    ЦФ
    9
    Вангелис Павлидис
    ЦФ
    3-1-3-2-1
    1
    Нойер
    18
    Миттельштадт
    2
    Рюдигер
    4
    Та
    6
    Киммих
    23
    Андрих
    21
    Гюндоган
    8
    Кроос
    17
    Вирц
    10
    Мусиала
    7
    Хаверц
    4-2-3-1
    1
    Влаходимос
    17
    Хацидиакос
    4
    Мавропанос
    15
    Рота
    22
    Яннулис
    20
    Манталос
    23
    Сиопис
    7
    Масурас
    11
    Бакасетас
    10
    Цолис
    8
    Иоаннидис
    18
    Миттельштадт
    3
    Раум
    3
    Раум
    18
    Миттельштадт
    2
    Рюдигер
    15
    Шлоттербек
    15
    Шлоттербек
    2
    Рюдигер
    6
    Киммих
    20
    Хенрикс
    20
    Хенрикс
    6
    Киммих
    23
    Андрих
    5
    Гросс
    5
    Гросс
    23
    Андрих
    17
    Вирц
    19
    Сане
    19
    Сане
    17
    Вирц
    21
    Гюндоган
    9
    Фуллкруг
    9
    Фуллкруг
    21
    Гюндоган
    1
    Влаходимос
    13
    Атанасиадис
    13
    Атанасиадис
    1
    Влаходимос
    20
    Манталос
    6
    Курбелис
    6
    Курбелис
    20
    Манталос
    11
    Бакасетас
    5
    Бухалакис
    5
    Бухалакис
    11
    Бакасетас
    7
    Масурас
    19
    Дувикас
    19
    Дувикас
    7
    Масурас
    8
    Иоаннидис
    9
    Павлидис
    9
    Павлидис
    8
    Иоаннидис
    Остались в запасе
    Германия
    Греция
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    16
    Вальдемар Антон
    ЦЗ
    24
    Робин Кох
    ЦЗ
    25
    Александар Павлович
    ОП
    11
    Крис Фюрих
    ПВ
    26
    Дениз Ундав
    ЦФ
    13
    Томас Мюллер
    ЦФ
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    24
    Христос Мандас
    ВР
    12
    Константинос Цолакис
    ВР
    21
    Георгиос Кирьякопулос
    ЛЗ
    14
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    3
    Константинос Кулиеракис
    ЦЗ
    2
    Манолис Салиакас
    ПЗ
    26
    Яннис Коцирас
    ПЗ
    25
    Андреас Ндой
    ОП
    16
    Теохарис Циггарас
    ЦП
    18
    Димитриос Лимниос
    ПВ
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    Остались в запасе
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    16
    Вальдемар Антон
    ЦЗ
    24
    Робин Кох
    ЦЗ
    25
    Александар Павлович
    ОП
    11
    Крис Фюрих
    ПВ
    26
    Дениз Ундав
    ЦФ
    13
    Томас Мюллер
    ЦФ
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    Остались в запасе
    24
    Христос Мандас
    ВР
    12
    Константинос Цолакис
    ВР
    21
    Георгиос Кирьякопулос
    ЛЗ
    14
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    3
    Константинос Кулиеракис
    ЦЗ
    2
    Манолис Салиакас
    ПЗ
    26
    Яннис Коцирас
    ПЗ
    25
    Андреас Ндой
    ОП
    16
    Теохарис Циггарас
    ЦП
    18
    Димитриос Лимниос
    ПВ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    Статистика матча Германия - Греция
    1
    Всего ударов по воротам
    12
    14
    Удары в створ
    5
    6
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    13
    3
    Нарушения
    11
    13
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    649
    291
    Сейвы
    5
    3
    Точность передач %
    91
    78
    Удары мимо ворот
    6
    3
    Блокированные удары
    1
    5
    Удары из пределов штрафной
    4
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    7
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Германии против Греции, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Греция

    Германия – Греция смотреть онлайн 7 июня

    Новости по теме
    Обзор матча Германия – Греция голы и лучшие моменты (Видео) 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+