Бельгия
05.06.2024, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Черногория
44' К. Де Брюйне
90+3' Л. Троссард (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
23
Артур Вермерен
ОП
25
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Слободан Рубежич
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
24
Милош Брнович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
18
Дритон Камай
ЛВ
11
Никола Крстович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
27
Мандела Кейта
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Арне Энгелс
ЦП
9
Леандро Троссард
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Жереми Доку
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
23
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Марко Бакич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
25
Душан Бакич
ЦФ
9
Стефан Мугоса
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
17
Демир Скрижели
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кастелс
4
Фас
2
Дебаст
15
Менье
24
Онана
23
Вермерен
25
Де Куйпер
11
Карраско
7
Де Брюйне
19
Бакайоко
20
Опенда
4-1-1-2-2
1
Шаркич
7
Вешович
5
Вуячич
3
Рубежич
2
Вукчевич
14
Куц
24
Брнович
20
Осмайич
18
Камай
10
Йоветич
11
Крстович
15
Менье
21
Кастань
21
Кастань
15
Менье
19
Бакайоко
18
Мангала
18
Мангала
19
Бакайоко
4
Фас
6
Витсель
6
Витсель
4
Фас
7
Де Брюйне
9
Троссард
9
Троссард
7
Де Брюйне
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
24
Онана
22
Доку
22
Доку
24
Онана
14
Куц
19
Бакич
19
Бакич
14
Куц
10
Йоветич
21
Косович
21
Косович
10
Йоветич
18
Камай
16
Йовович
16
Йовович
18
Камай
20
Осмайич
25
Бакич
25
Бакич
20
Осмайич
11
Крстович
9
Мугоса
9
Мугоса
11
Крстович
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
Остались в запасе
Бельгия
Черногория
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
27
Мандела Кейта
ОП
26
Арне Энгелс
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Даниэль Петкович
ВР
23
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
17
Демир Скрижели
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
27
Мандела Кейта
ОП
26
Арне Энгелс
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
23
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
17
Демир Скрижели
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Бельгия - Черногория
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Бельгии против Черногории, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня 2024, в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Черногория
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Fonbet».