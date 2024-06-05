Дания
05.06.2024, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
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Швеция
2' П. Хейбьерг
86' К. Эриксен
9' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
(К) ЦЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
2
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Никлас Элиассон
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
14
Антон Салетрос
ЦП
26
Симон Ольссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Хуго Ларссон
ЦП
6
Ясин Аяри
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
17
Виллиот Сведберг
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
24
Густаф Нильссон
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Реннов
25
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
18
Бах
5
Меле
23
Хейбьерг
15
Нергор
10
Эриксен
19
Винд
9
Хойлунд
3-1-3-2-1
1
Ольсен
2
Крафт
4
Хайен
3
Линделеф
8
Каюсте
14
Салетрос
26
Ольссон
16
Элиассон
21
Кулушевски
11
Эланга
9
Исак
18
Бах
17
Кристиансен
17
Кристиансен
18
Бах
2
Андерсен
13
Занка
13
Занка
2
Андерсен
23
Хейбьерг
8
Делэни
8
Делэни
23
Хейбьерг
15
Нергор
21
Юльманн
21
Юльманн
15
Нергор
9
Хойлунд
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Хойлунд
19
Винд
12
Дольберг
12
Дольберг
19
Винд
Экдаль
15
Старфельт
15
Старфельт
Экдаль
3
Линделеф
13
Экдаль
13
Экдаль
3
Линделеф
16
Элиассон
7
Хольм
7
Хольм
16
Элиассон
26
Ольссон
20
Ларссон
20
Ларссон
26
Ольссон
9
Исак
24
Нильссон
24
Нильссон
9
Исак
Остались в запасе
Дания
Швеция
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЦЗ
6
Ясин Аяри
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
17
Виллиот Сведберг
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
22
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Самуэль Даль
ЦЗ
6
Ясин Аяри
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
17
Виллиот Сведберг
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Дания - Швеция
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
6
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Дании против Швеции, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.
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