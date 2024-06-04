Португалия
04.06.2024, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Матч завершен
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Финляндия
17' Р. Диаш
45+4' Д. Жота (П)
55' Б. Фернандеш
84' Б. Фернандеш
73' Т. Пукки
77' Т. Пукки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоао Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
7
Матти Пелтола
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
19
Урхо Ниссила
АП
25
Юхо Талвитие
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Диогу Кошта
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Матеус Нуньес
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
25
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Финляндия
23
Вильями Синисало
ВР
18
Туомас Оллила
ЛЗ
21
Томас Гальвес
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Артту Хосконен
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
24
Лео Валта
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Са
19
Мендеш
4
Диаш
24
Силва
20
Канселу
6
Палинья
23
Витинья
17
Леау
15
Невеш
26
Консейсау
21
Жота
2-1-2-2-3
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
7
Пелтола
3
Йенсен
16
Сухонен
25
Талвитие
19
Ниссила
11
Антман
22
Нисканен
9
Каллман
4
Диаш
14
Инасиу
14
Инасиу
4
Диаш
19
Мендеш
5
Далот
5
Далот
19
Мендеш
24
Силва
13
Перейра
13
Перейра
24
Силва
6
Палинья
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
Палинья
17
Леау
25
Нету
25
Нету
17
Леау
21
Жота
9
Рамуш
9
Рамуш
21
Жота
17
Алхо
13
Сойри
13
Сойри
17
Алхо
19
Ниссила
8
Лод
8
Лод
19
Ниссила
11
Антман
26
Терхо
26
Терхо
11
Антман
9
Каллман
10
Пукки
10
Пукки
9
Каллман
16
Сухонен
24
Валта
24
Валта
16
Сухонен
Остались в запасе
Португалия
Финляндия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Диогу Кошта
ВР
16
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Вильями Синисало
ВР
18
Туомас Оллила
ЛЗ
21
Томас Гальвес
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Артту Хосконен
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Диогу Кошта
ВР
16
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
23
Вильями Синисало
ВР
18
Туомас Оллила
ЛЗ
21
Томас Гальвес
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Артту Хосконен
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Португалия - Финляндия
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
74
26
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
12
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Португалии против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Финляндия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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